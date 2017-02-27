Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити. Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків. (Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення). Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами. Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Realist написав:Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити. Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків. (Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення). Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами. Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Чтобы бизнес брал кредиты в банках, должны "совпасть" очень много моментов. И "цена" кредитных денег - не всегда является основным критерием.
В основном кредитные деньги нужны, когда бизнес развивается. Или, как минимум, есть предпосылки для развития бизнеса. Плюс понятная финансовая, экономическая и политическая ситуация в государстве.
Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають. ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%. Тобто в ідеалі це мало б бути 7,5% при 0 девальвації.
Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 30%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають
30% це вартість споживчих кредитів. Бізнес позичає набагато дешевше. Інша справа, що для того, щоб позичити бізнес має бути повністю білий та показати білі оберти. А коли в тебе половина товару продається за готівку, то не дуже то й хочеться показувати оберти. Фактично позичити в банку - це можливо, позбавити себе потенційної можливості оптимізувати податки. (це так м'яко кажучи) Те що кредити 5-7-9% всі готові брати - це зрозуміло. Адже якщо в тебе рентабельність більше 10%, то виходить що ти повністю економиш обігові кошти і можеш направити їх через свого постачальника на депозит у банку під 15%. Ну тобто поставка товару через пів року, а оплата 100%. А за обслуговування кредиту заплатить пересічний українець.
Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають. ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%
Есть одна маленькая проблема: девальвацию в Вашей формуле нужно брать будущую. А ее никто не знает. Я понимаю, что у многих создаётся впечатление, что НБУ в состоянии планировать девальвацию, но это впечатление весьма обманчиво. Да, регулятор, выбрасывая в рынок валюту, полученную в качестве помощи, влияет на курс сильно, но от учета рыночных факторов он явно не отказывается.
давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?
Буквально сегодня. Профессионал контролирует налаженный процесс, на котором уже собаку съел. Подходит аматор, думающий что везде побывал, все повидал. Вообще не в теме. А почему не вот так....? Я был и там и там, так везде не так делают. Выслушали. Улыбнулись. Промолчали. Просто чтобы не обидеть человека, который не зная всех вводных лезет в воду не зная брода. Если кто-то будет мыть тарелку сразу после того как поел гречку, то у другого посудомойка и ему пох. прилипнет ли каша. Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ? Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать
Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 30%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають
30% це вартість споживчих кредитів. Бізнес позичає набагато дешевше. Інша справа, що для того, щоб позичити бізнес має бути повністю білий та показати білі оберти. А коли в тебе половина товару продається за готівку, то не дуже то й хочеться показувати оберти. Фактично позичити в банку - це можливо, позбавити себе потенційної можливості оптимізувати податки. (це так м'яко кажучи) Те що кредити 5-7-9% всі готові брати - це зрозуміло. Адже якщо в тебе рентабельність більше 10%, то виходить що ти повністю економиш обігові кошти і можеш направити їх через свого постачальника на депозит у банку під 15%. Ну тобто поставка товару через пів року, а оплата 100%. А за обслуговування кредиту заплатить пересічний українець.
мінімальна ефективна ставка для населення - 44 річних. й набагато більше.
а бізнес так, десь 20-25%. для кредиту необов'язково показувати всі обороти. головне, щоб бухгалтерського обороту вистачало.
в 5-7-9% є інша фішка. якщо банк дає реальний кредит то це буде 20-25%. а коли 5-7-9%, то банк малює ставку максимальну, яку дозволить, бо різницю компенсує держава, тобто ніхто. ось так за кредит реально платить пересічний.
а кредит беруть, не для того, щоб покласти на депозит, а для ведення бізнесу, бо обігових коштів завжди не вистачає...
Shaman написав: давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?
Буквально сегодня. Профессионал контролирует налаженный процесс, на котором уже собаку съел. Подходит аматор, думающий что везде побывал, все повидал. Вообще не в теме. А почему не вот так....? Я был и там и там, так везде не так делают. Выслушали. Улыбнулись. Промолчали. Просто чтобы не обидеть человека, который не зная всех вводных лезет в воду не зная брода. Если кто-то будет мыть тарелку сразу после того как поел гречку, то у другого посудомойка и ему пох. прилипнет ли каша. Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ? Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать
не треба узагальнювати
бо на відміну від "форумних всезнаек" я дискутую в питаннях, в яких хоч трохи розібрався. я працював в різних галузях, й все одно доводиться розбиратися в нюансах. не так давно у спілкуванні з технологом після півгодини розмови він мене питає - ти мене що, перевіряєш? ні кажу, я просто розбираюся та запам'ятовую, що ти розповідаєш, а коли ти потім кажеш щось інше, просто перепитую.
до чого це я? державні фінанси це не так складно, але й не дуже просто для непрофі. я їх вивчаю десь останні три роки. але деякі знання для цього вивчення отримав й 10, й 15 років тому. й так, в мене виникають подальші питання, але якщо раніше мені на них могли відповісти на форумі - то зараз вже ні... тому ця пропозиція була для тих, хто розбирається в цьому - а їх й на форумі дуже мало. а думки місцевих "интернет-воины, форумные всезнайки" я й так вже чув, сенсу там мало.
й ще, якщо ви гадаєте, що Пишний надто знається на державних фінансах далеко не факт. ті речі, які він каже в інтерв'ю, далеко не зажди відповідають реальному стану речей - звітам того ж НБУ. як насправді хз. про керівництво держави взагалі мовчу. але оце дивитися з відкритим ротом на всіх цих діячів я теж не буду, трошки вже розібрався тим паче ми реально в ситуації, якої не було в інших країнах останні кілька десятків років. й як діяти в цьому випадку - може й профі не знають, бо є різні нюанси й в залежності від мети дії можуть бути протилежними.
тому дивно, що народ так скромно оцінює власні знання. й переоцінює досвід інших. так ми не знаємо поточної ситуації, але інфо в звітах НБУ насправді достатньо. не вистачає людей, які вміють її правильно аналізувати
Shaman написав: давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?
Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ? Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать
не треба узагальнювати
бо на відміну від "форумних всезнаек" я дискутую в питаннях, в яких хоч трохи розібрався. я працював в різних галузях, ...
до чого це я? державні фінанси це не так складно, але й не дуже просто для непрофі. я їх вивчаю десь останні три роки. але ...
й ще, якщо ви гадаєте, що Пишний надто знається на державних фінансах далеко не факт. ті речі, які він каже в інтерв'ю, далеко не зажди відповідають реальному стану речей - звітам того ж НБУ. як насправді хз...
Вам дуже ввічливо та тонко натякнули на ефект Даннінга-Крюгера. Причому зробили це так, що не можливо образитись. Ви не зрозуміли. Шкода...
Дюрі-бачі написав:Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств.
Можна репрезентативні статистичні дані по цьому питанню? Га? Чи це типовий підхід від українських науківців? Знаю багатьох великих бізнесменів і сам маю маленький бізнес - ніхто не хоче наразі брати кредити, а чому? Науківець здатний це аргументовано пояснити посилаючись на достовірні дані чи лише диванне бла бла бла?