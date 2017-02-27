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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11563115641156511566

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 95
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А доллар ще дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:16

  Investor_K написав:А доллар ще дешевше буде?

Бабка надвоє ворожила
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:23

  Realist написав:
  Shaman написав:
  Игорь написав:Shaman
давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ?
Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать

не треба узагальнювати ;)

бо на відміну від "форумних всезнаек" я дискутую в питаннях, в яких хоч трохи розібрався. я працював в різних галузях, ...

до чого це я? державні фінанси це не так складно, але й не дуже просто для непрофі. я їх вивчаю десь останні три роки. але ...

й ще, якщо ви гадаєте, що Пишний надто знається на державних фінансах далеко не факт. ті речі, які він каже в інтерв'ю, далеко не зажди відповідають реальному стану речей - звітам того ж НБУ. як насправді хз...

Вам дуже ввічливо та тонко натякнули на ефект Даннінга-Крюгера. Причому зробили це так, що не можливо образитись. Ви не зрозуміли. Шкода...

на що я ввічливо відповів, що в моєму випадку цього ефекту немає від слова зовсім ;)

й якщо ви ще раз прочитаєте, з чого почалася дискусія я запросив якраз обгрунтовано обговорити. "не боги горшки обжигают". вважаю, що рівня знань декого з форумчан достатньо, щоб прийняти участь. мого теж 8) а думку тих, хто вважає, що гривню треба тримати за будь-яку ціну (просто треба, без обгрунтування), я й так знаю. їх я не запрошував, бо вони не проходять за критерієм "обгрунтовано" :D .

й не переоцінюйте рівень керівництва НБУ, особливо тих людей, хто там відносно недавно. вже мав діалог з керівником інституту банківської справи, коли після конкретних запитань, розмова була переведена на щось взагалі інше. а доктор наук, до речі. чи може кандидат 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:36

  Investor_K написав:А доллар ще дешевше буде?

так, майбутній долар буде дешевше відносно теперішнього, інфляція, сєр.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:41

  Investor_K написав:А доллар ще дешевше буде?

якщо НБУ через якийсь причини продовжить зменшувати курс долару, то буде. за економічними чинниками курс долару не має зменшуватися, а навпаки. обсяг міжбанку на минулому тижні 1 233 млн дол, інтервенції НБУ - 785 млн дол. про що мова? хтось бачить надлишок долару?

бо чого серпень був раніше місяцем укріплення гривні? бо заходило багато валюти від сг. зараз ми цього фактору не бачимо, на жаль. чому - невідомо. може недооцінюємо неврожай цього року через спеку, бо ця тема ще не стала мейнстримом в ЗМІ, а неврожай вже є. хоча пшениця встигла, й зараз якраз період пшениці. але в Україні пшениця не основний вид продукції - а соя та соняшник попали, та й кукурудза теж. але я не відслідковував, що наразі було посіяно в цьому році.

подивимось ще цей тиждень та наступний, чи буде збільшення надходження валюти. хоча 25 продаж клієнтів 225 млн дол, 26 - 236 млн дол. середній за минулі періоди був на рівні 200. щось пожвавилося. але й попит зростає - 26 купили валюти на 319 млн дол. інтервенцій менше 150 млн дол на день немає.

спостерігаємо далі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:49

Василь-Рівне
https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-p ... lrd-hryven
Від початку 2024 року видано 13,8 тисячі кредитів на суму 52,4 млрд гривень.
Загальний кредитний портфель 764,8 млрд грн., з них 319,2 (42%) - пільгові.

У повному обсязі погасити борг із компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з урахуванням поточної динаміки використання бюджетних коштів буде складним завданням, вважає директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Первін Дадашова.

https://interfax.com.ua/news/economic/1000317.html

Хочуть брати більше, ніж хоче давати держава.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 23:08

  Дюрі-бачі написав:Василь-Рівне
https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-p ... lrd-hryven
Від початку 2024 року видано 13,8 тисячі кредитів на суму 52,4 млрд гривень.

У повному обсязі погасити борг із компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з урахуванням поточної динаміки використання бюджетних коштів буде складним завданням, вважає директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Первін Дадашова.

https://interfax.com.ua/news/economic/1000317.html

Хочуть брати більше, ніж хоче давати держава.

Знову бла бла бла для науківця це якось так і не солідно давати дані по ОСББ вважаючи їх бізнесом який рятується від блекаутів закуповуючи сонячні панелі. Це точно бізнес? А є репрезентативні дані по роках? А в минулому році скільки? А в позаминулому? А до війни? Ріст чи падіння чи окозамилювання для 73-х відсотково тупорилих глядачів Г+Г єдиномарафонщиків і травневих шашличників? Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали? Ніколи не сумнівався в проблемах з нашими науківцями, а що вже про простих пересічних казати :twisted:
Василь-Рівне
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