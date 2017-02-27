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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2024 22:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А доллар ще дешевше буде?
Додано: Вів 30 лип, 2024 22:16
Додано: Вів 30 лип, 2024 22:23
на що я ввічливо відповів, що в моєму випадку цього ефекту немає від слова зовсім
й якщо ви ще раз прочитаєте, з чого почалася дискусія я запросив якраз обгрунтовано обговорити. "не боги горшки обжигают". вважаю, що рівня знань декого з форумчан достатньо, щоб прийняти участь. мого теж а думку тих, хто вважає, що гривню треба тримати за будь-яку ціну (просто треба, без обгрунтування), я й так знаю. їх я не запрошував, бо вони не проходять за критерієм "обгрунтовано" .
й не переоцінюйте рівень керівництва НБУ, особливо тих людей, хто там відносно недавно. вже мав діалог з керівником інституту банківської справи, коли після конкретних запитань, розмова була переведена на щось взагалі інше. а доктор наук, до речі. чи може кандидат
Додано: Вів 30 лип, 2024 22:36
Додано: Вів 30 лип, 2024 22:41
якщо НБУ через якийсь причини продовжить зменшувати курс долару, то буде. за економічними чинниками курс долару не має зменшуватися, а навпаки. обсяг міжбанку на минулому тижні 1 233 млн дол, інтервенції НБУ - 785 млн дол. про що мова? хтось бачить надлишок долару?
бо чого серпень був раніше місяцем укріплення гривні? бо заходило багато валюти від сг. зараз ми цього фактору не бачимо, на жаль. чому - невідомо. може недооцінюємо неврожай цього року через спеку, бо ця тема ще не стала мейнстримом в ЗМІ, а неврожай вже є. хоча пшениця встигла, й зараз якраз період пшениці. але в Україні пшениця не основний вид продукції - а соя та соняшник попали, та й кукурудза теж. але я не відслідковував, що наразі було посіяно в цьому році.
подивимось ще цей тиждень та наступний, чи буде збільшення надходження валюти. хоча 25 продаж клієнтів 225 млн дол, 26 - 236 млн дол. середній за минулі періоди був на рівні 200. щось пожвавилося. але й попит зростає - 26 купили валюти на 319 млн дол. інтервенцій менше 150 млн дол на день немає.
спостерігаємо далі
Додано: Вів 30 лип, 2024 22:49
Василь-Рівне
Від початку 2024 року видано 13,8 тисячі кредитів на суму 52,4 млрд гривень.
Загальний кредитний портфель 764,8 млрд грн., з них 319,2 (42%) - пільгові.
Хочуть брати більше, ніж хоче давати держава.
Додано: Вів 30 лип, 2024 23:08
Знову бла бла бла для науківця це якось так і не солідно давати дані по ОСББ вважаючи їх бізнесом який рятується від блекаутів закуповуючи сонячні панелі. Це точно бізнес? А є репрезентативні дані по роках? А в минулому році скільки? А в позаминулому? А до війни? Ріст чи падіння чи окозамилювання для 73-х відсотково тупорилих глядачів Г+Г єдиномарафонщиків і травневих шашличників? Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали? Ніколи не сумнівався в проблемах з нашими науківцями, а що вже про простих пересічних казати
Водночас, згідно зі звітом про фінансову стабільність НБУ, заборгованість перед банками на початок червня становила 5,8 млрд грн. Це Юзіки беруть і вся шобла прикоритна яка не збирається нічого віддавати? Хто і кому ці мільярди спише нічого в цій статті не пишуть і по Г+Г не розказують? Га? Все добре в країні бізнес процвітає? Єдиний бізнес який зараз процвітає це той який в хороших відносинах з Єрмаком-Умєровим здогадайтесь з 3-х разів чому і замисліться в якій державі ми живемо і чому найперспективніша і найбагатша країна бувшого СРСР стала самою найбіднішою і знедоленою не лише в Європі, а і після деяких африканських країн, але по Г+Г Вам цього не скажуть.
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