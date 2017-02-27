Додано: Вів 30 лип, 2024 23:08

Дюрі-бачі написав: Василь-Рівне

https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-p ... lrd-hryven

Від початку 2024 року видано 13,8 тисячі кредитів на суму 52,4 млрд гривень.



У повному обсязі погасити борг із компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з урахуванням поточної динаміки використання бюджетних коштів буде складним завданням, вважає директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Первін Дадашова.

https://interfax.com.ua/news/economic/1000317.html



Хочуть брати більше, ніж хоче давати держава. Від початку 2024 року видано 13,8 тисячі кредитів на суму 52,4 млрд гривень.Хочуть брати більше, ніж хоче давати держава.

Знову бла бла бла для науця це якось так і не солідно давати дані по ОСББ вважаючи їх бізнесом який рятується від блекаутів закуповуючи сонячні панелі. Це точно бізнес? А є репрезентативні дані по роках? А в минулому році скільки? А в позаминулому? А до війни? Ріст чи падіння чи окозамилювання для 73-х відсотково тупорилих глядачів Г+Г єдиномарафонщиків і травневих шашличників? Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали? Ніколи не сумнівався в проблемах з нашими науцями, а що вже про простих пересічних казатиЦе Юзіки беруть і вся шобла прикоритна яка не збирається нічого віддавати? Хто і кому ці мільярди спише нічого в цій статті не пишуть і по Г+Г не розказують? Га? Все добре в країні бізнес процвітає? Єдиний бізнес який зараз процвітає це той який в хороших відносинах з Єрмаком-Умєровим здогадайтесь з 3-х разів чому і замисліться в якій державі ми живемо і чому найперспективніша і найбагатша країна бувшого СРСР стала самою найбіднішою і знедоленою не лише в Європі, а і порівняно з деякими африканськими країнами, але по Г+Г Вам цього не скажуть.