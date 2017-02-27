Сегодня последний день июля месяца 2024 года.
На межбанке и наличном рынке - предположительно, боковик.
Ждем финансовую помощь Запада в августе. То, что запланировано, и то, что было обещано ранее, но до сих пор не предоставлено.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2024 11:43
Сегодня последний день июля месяца 2024 года.
На межбанке и наличном рынке - предположительно, боковик.
Ждем финансовую помощь Запада в августе. То, что запланировано, и то, что было обещано ранее, но до сих пор не предоставлено.
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