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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2024 11:43
Сегодня последний день июля месяца 2024 года.
На межбанке и наличном рынке - предположительно, боковик.
Ждем финансовую помощь Запада в августе. То, что запланировано, и то, что было обещано ранее, но до сих пор не предоставлено.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 13:26
Дюрі-бачі написав: Василь-Рівне написав:
Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали?
Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.
З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.
ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.
погода цього літа зайвий раз показала, що думка про сільське господарство - весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.
але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного?
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 31 лип, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 13:40
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Василь-Рівне написав:
Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали?
Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.
З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.
ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.
погода цього літа зайвий раз показала, що думка весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.
але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного?
Будівництво київського метрополітену на Виноградар - сюжет від Бігус, керівника КП звільнили після сюжету.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 13:46
sens написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.
З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.
ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.
погода цього літа зайвий раз показала, що думка весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.
але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного?
Будівництво київського метрополітену на Виноградар - сюжет від Бігус, керівника КП звільнили після сюжету.
я бачу, тут дуже багато спеціалістів, по корупційних схемах, як гроші вкласти.
а я кажу про бізнес, який реально функціонує й заробляє гроші. там є свої нюанси, але гроші там заробляються...
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