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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11564115651156611567

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 95
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:43

Сегодня последний день июля месяца 2024 года.
На межбанке и наличном рынке - предположительно, боковик.
Ждем финансовую помощь Запада в августе. То, что запланировано, и то, что было обещано ранее, но до сих пор не предоставлено.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:26

  Дюрі-бачі написав:
  Василь-Рівне написав:Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали?

Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.

З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.

ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.

погода цього літа зайвий раз показала, що думка про сільське господарство - весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.

але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 31 лип, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Василь-Рівне написав:Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали?

Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.

З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.

ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.

погода цього літа зайвий раз показала, що думка весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.

але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного? ;)

Будівництво київського метрополітену на Виноградар - сюжет від Бігус, керівника КП звільнили після сюжету.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:46

  sens написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.

З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.

ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.

погода цього літа зайвий раз показала, що думка весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.

але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного? ;)

Будівництво київського метрополітену на Виноградар - сюжет від Бігус, керівника КП звільнили після сюжету.

я бачу, тут дуже багато спеціалістів, по корупційних схемах, як гроші вкласти.

а я кажу про бізнес, який реально функціонує й заробляє гроші. там є свої нюанси, але гроші там заробляються...
Shaman
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