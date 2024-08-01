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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11564115651156611567

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 95
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:43

Сегодня последний день июля месяца 2024 года.
На межбанке и наличном рынке - предположительно, боковик.
Ждем финансовую помощь Запада в августе. То, что запланировано, и то, что было обещано ранее, но до сих пор не предоставлено.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:26

  Дюрі-бачі написав:
  Василь-Рівне написав:Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали?

Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.

З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.

ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.

погода цього літа зайвий раз показала, що думка про сільське господарство - весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.

але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 31 лип, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Василь-Рівне написав:Все в країні добре, бізнес процвітає , бере кредити, це по Г+Г і в шмигальозвітах Вам проспівали?

Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.

З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.

ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.

погода цього літа зайвий раз показала, що думка весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.

але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного? ;)

Будівництво київського метрополітену на Виноградар - сюжет від Бігус, керівника КП звільнили після сюжету.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:46

  sens написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Де я таку дурню писав?
В Україні все добре виключно в швидкого і хитрого бізнесу: сьогодні купив генератор, завтра продав х2, або сьогодні купив запчастини в Китаї, завтра зібрав дрон і продав х3, взяв кредит під 5% і поклав на депозит під 15%, максимум посіяв ріпак і через рік продав. Весь бізнес, який потребує капітальних інвестицій і окуповується більше року - не життєздатний.

З пільговими кредитами як і з є-оселею: вигоду від них можуть отримати тільки ті бізнеси/люди в яких вже є достатньо коштів, а не ті, хто сидить без копійки.

ви реально знаєте випадки, коли хтось кредит 5-7-9% поклав на депозит? бо більше схоже на байку з інету.

погода цього літа зайвий раз показала, що думка весною посіяв, восени продав, порахував гроші - надто спрощена. й все одно потребує інвестицій.

але так спочатку йдуть туди, де гроші можна заробити швидко, потім інвестують в більш довгострокові проекти. чому бізнес має відрізнятися від пересічного? ;)

Будівництво київського метрополітену на Виноградар - сюжет від Бігус, керівника КП звільнили після сюжету.

я бачу, тут дуже багато спеціалістів, по корупційних схемах, як гроші вкласти.

а я кажу про бізнес, який реально функціонує й заробляє гроші. там є свої нюанси, але гроші там заробляються...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 16:05

Офіційний курс гривні до долара на четвер, 01 серпня, 41,0063 грн/$ - так 41 і не пробили :cry:


https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 16:33

  sergikkc007 написав:Офіційний курс гривні до долара на четвер, 01 серпня, 41,0063 грн/$ - так 41 і не пробили :cry:


:( і мій Південний-маркер за сьогодні +0.35 грн.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:04

  sergikkc007 написав:Офіційний курс гривні до долара на четвер, 01 серпня, 41,0063 грн/$ - так 41 і не пробили :cry:

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily

а під вечір хтось знову смикнув до 41,1...

цікаво, а на міжбанку видно хто продав, а хто купив? чи лише сам факт операції
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:29

  Дюрі-бачі написав:Так і багатьом бізнесменам, які хочуть заробити, не дають ці 5-7-9
5-7-9 ДАЮТЬ ВСІМ...АЛЕ не під все.
Дають цільово на закупку , наприклад комплектуючих для СЕС....
Тільки нюанс...дають на 3 роки..
Тобто три роки треба віддавати по приблизно 31 000 грн/місяць
А СЕС в середньому згенерує прихід 10000 грн в місяць.
Тобто низькі відсотки це така собі ширмочка якою прикривають стерилізацію обігових коштів підприємців на наступних 3 роки...
Математика ж проста
Поверну кредиту3*12*31000=1116000
Отримаю від генерації3*12*10000=360000
виведу з обігу 1,116-0,36=0,756млн грн
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:08

  flysoulfly написав:
  sergikkc007 написав:Офіційний курс гривні до долара на четвер, 01 серпня, 41,0063 грн/$ - так 41 і не пробили :cry:
:( і мій Південний-маркер за сьогодні +0.35 грн.

в мене маркер приват,
картковий курс за два тижні зменшився на 17 коп.
потужне укріплення )) але добре що хоч таке було.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:24

¡No pasarán!

  sergikkc007 написав:Офіційний курс гривні до долара на четвер, 01 серпня, 41,0063 грн/$ - так 41 і не пробили :cry:


https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily

НБУ тримає рубіж: ¡No pasarán!
flyman
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