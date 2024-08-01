RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11565115661156711568

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 95
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:20

  flyman написав:
  sergikkc007 написав:Офіційний курс гривні до долара на четвер, 01 серпня, 41,0063 грн/$ - так 41 і не пробили :cry:


https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily

НБУ тримає рубіж: ¡No pasarán!

Семе так:¡No pasarán!
Є анекдот:
"Алкаш набухался на кладбище, завалился в могилу и уснул. Просыпается ночью, сориентировался, что на кладбище находится. Смотрит, могильщик могилу копает. Ну, у алкаша настроение хорошее, думает: ”Дай-ка я его напугаю”. Нашел какую-то белую простынь, накинул на голову, подходит к могильщику и страшно так кричит: - УУУУУУ Могильщик совершенно пофигистично посмотрел и продолжает могилу копать. Алкаш не понял, с другой стороны подошел и еще громче и страшнее: - УУУ-УУУ-УУУ-УУУУУУ Могильщику опять пофигу, посмотрел, никакой реакции. Ну этот алкаш расстроился, пошел к выходу из кладбища, даже простыню скинуть забыл. Доходит до ворот, его могильщик догоняет, лопатой по голове и спокойно так говорит: - Гулять - гуляй, а за территорию не выходи....."
Тримає НБУ "коридор" жорстко(як по горі, так і по низу) і дає в ньому трохи погулять гривні. Сходили вниз, тепер підемо вгору десь під 42 в наступному місяці. Потім знову вниз. Сама ж "траєкторія" коридору описується лінійним рівнянням y=kх, де k (річна девальвація) = 1.13 -1.14. Хтось на форумі, колись точно порахував k.
Поки що, все передбачувано. А от восени, коли загострюються хвороби...
oleg49
 
Повідомлень: 468
З нами з: 22.10.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:01

в Райхфайзен наче анонс на 6.08.2024 чергова розпродаж валюти
flysoulfly
 
Повідомлень: 5152
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11565115661156711568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3438, 3439, 3440
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34393 37019758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2024 20:44
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13276377
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23208096
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.