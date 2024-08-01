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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:20
flyman написав:
НБУ тримає рубіж: ¡No pasarán!
Семе так:¡No pasarán!
Є анекдот:
"Алкаш набухался на кладбище, завалился в могилу и уснул. Просыпается ночью, сориентировался, что на кладбище находится. Смотрит, могильщик могилу копает. Ну, у алкаша настроение хорошее, думает: ”Дай-ка я его напугаю”. Нашел какую-то белую простынь, накинул на голову, подходит к могильщику и страшно так кричит: - УУУУУУ Могильщик совершенно пофигистично посмотрел и продолжает могилу копать. Алкаш не понял, с другой стороны подошел и еще громче и страшнее: - УУУ-УУУ-УУУ-УУУУУУ Могильщику опять пофигу, посмотрел, никакой реакции. Ну этот алкаш расстроился, пошел к выходу из кладбища, даже простыню скинуть забыл. Доходит до ворот, его могильщик догоняет, лопатой по голове и спокойно так говорит: - Гулять - гуляй, а за территорию не выходи.....
"
Тримає НБУ "коридор" жорстко(як по горі, так і по низу) і дає в ньому трохи погулять гривні. Сходили вниз, тепер підемо вгору десь під 42 в наступному місяці. Потім знову вниз. Сама ж "траєкторія" коридору описується лінійним рівнянням y=kх, де k (річна девальвація) = 1.13 -1.14. Хтось на форумі, колись точно порахував k.
Поки що, все передбачувано. А от восени, коли загострюються хвороби...
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:01
в Райхфайзен наче анонс на 6.08.2024 чергова розпродаж валюти
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:08
Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних.
Останні статдані свідчать про те, що економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами. Приріст числа робочих місць сповільнився, а рівень безробіття підвищився, але залишається низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається дещо підвищеною", - йдеться у повідомленні. У повідомленні за підсумками попереднього засідання американський ЦП називав інфляцію просто "підвищеною".
"В останні місяці відзначається деякий подальший прогрес у русі інфляції до поставленої FOMC мети у 2%", - пише ФРС. У попередній заяві зазначався "помірний подальший прогрес".
FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.
Керівництво Федрезерва не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%.
Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі.
"Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2%", - йдеться у заяві ФРС.
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