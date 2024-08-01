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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:20
flyman написав:
НБУ тримає рубіж: ¡No pasarán!
Семе так:¡No pasarán!
Є анекдот:
"Алкаш набухался на кладбище, завалился в могилу и уснул. Просыпается ночью, сориентировался, что на кладбище находится. Смотрит, могильщик могилу копает. Ну, у алкаша настроение хорошее, думает: ”Дай-ка я его напугаю”. Нашел какую-то белую простынь, накинул на голову, подходит к могильщику и страшно так кричит: - УУУУУУ Могильщик совершенно пофигистично посмотрел и продолжает могилу копать. Алкаш не понял, с другой стороны подошел и еще громче и страшнее: - УУУ-УУУ-УУУ-УУУУУУ Могильщику опять пофигу, посмотрел, никакой реакции. Ну этот алкаш расстроился, пошел к выходу из кладбища, даже простыню скинуть забыл. Доходит до ворот, его могильщик догоняет, лопатой по голове и спокойно так говорит: - Гулять - гуляй, а за территорию не выходи.....
"
Тримає НБУ "коридор" жорстко(як по горі, так і по низу) і дає в ньому трохи погулять гривні. Сходили вниз, тепер підемо вгору десь під 42 в наступному місяці. Потім знову вниз. Сама ж "траєкторія" коридору описується лінійним рівнянням y=kх, де k (річна девальвація) = 1.13 -1.14. Хтось на форумі, колись точно порахував k.
Поки що, все передбачувано. А от восени, коли загострюються хвороби...
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:01
в Райхфайзен наче анонс на 6.08.2024 чергова розпродаж валюти
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:08
Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних.
Останні статдані свідчать про те, що економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами. Приріст числа робочих місць сповільнився, а рівень безробіття підвищився, але залишається низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається дещо підвищеною", - йдеться у повідомленні. У повідомленні за підсумками попереднього засідання американський ЦП називав інфляцію просто "підвищеною".
"В останні місяці відзначається деякий подальший прогрес у русі інфляції до поставленої FOMC мети у 2%", - пише ФРС. У попередній заяві зазначався "помірний подальший прогрес".
FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.
Керівництво Федрезерва не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%.
Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі.
"Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2%", - йдеться у заяві ФРС.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 07:47
Не сумуйте.
Все по плану
.Перегони
тривають. Інтрига наростає.
Валютні й гривневі овдп йдуть ніздря в ніздрю:
дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
30.06.2024 40.5374 40.3874 -0.150
01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.053
02.07.2024 40.6413 40.4146 -0.227
03.07.2024 40.7476 40.4281 -0.319
04.07.2024 40.7599 40.4417 -0.318
05.07.2024 40.5458 40.4554 -0.090
06.07.2024 40.5458 40.4690 -0.077
07.07.2024 40.5458 40.4826 -0.063
08.07.2024 40.5420 40.4962 -0.046
09.07.2024 40.7000 40.5098 -0.190
10.07.2024 40.7662 40.5234 -0.243
11.07.2024 40.7146 40.5371 -0.178
12.07.2024 40.8823 40.5507 -0.332
13.07.2024 40.8823 40.5644 -0.318
14.07.2024 40.8823 40.5780 -0.304
15.07.2024 41.0434 40.5916 -0.452
16.07.2024 41.0107 40.6053 -0.405
17.07.2024 41.2575 40.6190 -0.639
18.07.2024 41.4627 40.6326 -0.830
19.07.2024 41.4220 40.6463 -0.776
20.07.2024 41.4220 40.6600 -0.762
21.07.2024 41.4220 40.6736 -0.748
22.07.2024 41.4912 40.6873 -0.804
23.07.2024 41.3369 40.7010 -0.636
24.07.2024 41.2316 40.7147 -0.517
25.07.2024 41.2174 40.7284 -0.489
26.07.2024 41.1977 40.7421 -0.456
27.07.2024 41.1977 40.7558 -0.442
28.07.2024 41.1977 40.7695 -0.428
29.07.2024 41.0980 40.7832 -0.315
30.07.2024 41.0478 40.7970 -0.251
31.07.2024 41.0291 40.8107 -0.218
01.08.2024 41.0063 40.8244 -0.182
“Зайві” 13.1%
прибутку гривневих овдп -- ліквідовані.
Як і місяць тому, як і два тому, і 4-5...
Але і “зайві збитки” як 18...22 липня (рекордні) -- теж.
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Bobua
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Додано: Чет 01 сер, 2024 08:47
Bobua написав:
Не сумуйте.
Все по плану
.Перегони
тривають. Інтрига наростає.
Валютні й гривневі овдп йдуть ніздря в ніздрю:
дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
30.06.2024 40.5374 40.3874 -0.150
01.07.2024 40.4542 40.4010 -0.053
02.07.2024 40.6413 40.4146 -0.227
03.07.2024 40.7476 40.4281 -0.319
04.07.2024 40.7599 40.4417 -0.318
05.07.2024 40.5458 40.4554 -0.090
06.07.2024 40.5458 40.4690 -0.077
07.07.2024 40.5458 40.4826 -0.063
08.07.2024 40.5420 40.4962 -0.046
09.07.2024 40.7000 40.5098 -0.190
10.07.2024 40.7662 40.5234 -0.243
11.07.2024 40.7146 40.5371 -0.178
12.07.2024 40.8823 40.5507 -0.332
13.07.2024 40.8823 40.5644 -0.318
14.07.2024 40.8823 40.5780 -0.304
15.07.2024 41.0434 40.5916 -0.452
16.07.2024 41.0107 40.6053 -0.405
17.07.2024 41.2575 40.6190 -0.639
18.07.2024 41.4627 40.6326 -0.830
19.07.2024 41.4220 40.6463 -0.776
20.07.2024 41.4220 40.6600 -0.762
21.07.2024 41.4220 40.6736 -0.748
22.07.2024 41.4912 40.6873 -0.804
23.07.2024 41.3369 40.7010 -0.636
24.07.2024 41.2316 40.7147 -0.517
25.07.2024 41.2174 40.7284 -0.489
26.07.2024 41.1977 40.7421 -0.456
27.07.2024 41.1977 40.7558 -0.442
28.07.2024 41.1977 40.7695 -0.428
29.07.2024 41.0980 40.7832 -0.315
30.07.2024 41.0478 40.7970 -0.251
31.07.2024 41.0291 40.8107 -0.218
01.08.2024 41.0063 40.8244 -0.182
“Зайві” 13.1%
прибутку гривневих овдп -- ліквідовані.
Як і місяць тому, як і два тому, і 4-5...
Але і “зайві збитки” як 18...22 липня (рекордні) -- теж.
хотаб каже, що ОВДПешники лохи, а не фінансисти, так що таблички можете свої скрутити в трубочку і знаєте що далі: ніхто не знає майбутнього. Але успішний Успіх свій +1% у твердій конвертованій валюті з гривнедепо 18% намаже на бутерброд ікоркою
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flyman
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Додано: Чет 01 сер, 2024 11:12
flysoulfly написав:
в Райхфайзен наче анонс на 6.08.2024 чергова розпродаж валюти
Дивна ситуація, раз за разом анонсують розпродажі нікому не потрібного доляра, а з іншого боку приходять ось такі тривожні новини:
Чистий продаж доларів Національним банком у липні збільшився, порівняно із червнем, і становив $3,316 млрд. Це є максимальним значенням із початку року.
Готівка 41.33 на 41.40, заспокоїлись, чи надовго?))
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somilitark
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Додано: Чет 01 сер, 2024 11:59
somilitark написав:
Дивна ситуація, раз за разом анонсують розпродажі нікому не потрібного доляра, а з іншого боку приходять ось такі тривожні новини:
Чистий продаж доларів Національним банком у липні збільшився, порівняно із червнем, і становив $3,316 млрд. Це є максимальним значенням із початку року.
А о чём удивление и тревога? Ели у НБУ много лишних долларов, то логично, что их нужно распродавать.
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moveton
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:08
flysoulfly написав:
в Райхфайзен наче анонс на 6.08.2024 чергова розпродаж валюти
В Приложении пока нет
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:13
moveton написав: somilitark написав:
Дивна ситуація, раз за разом анонсують розпродажі нікому не потрібного доляра, а з іншого боку приходять ось такі тривожні новини:
Чистий продаж доларів Національним банком у липні збільшився, порівняно із червнем, і становив $3,316 млрд. Це є максимальним значенням із початку року.
А о чём удивление и тревога? Ели у НБУ много лишних долларов, то логично, что их нужно распродавать.
Зрозуміло, треба кредитну валюту зливати по 3+ ярдів в місяць, бо валюти занадто багато, все геніальне дуже просте(с).
Готівка трохи підняла голову: 41.38 на 41.45.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:26
flyman написав: Bobua написав:
Не сумуйте.
Все по плану
хотаб каже, що ОВДПешники лохи, а не фінансисти
̶Х̶о̶т̶а̶б̶ каже ...життя каже
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flysoulfly
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