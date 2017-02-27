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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11566115671156811569

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 1
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:46

Здається, пішли по 10 коп/день вгору. Ну, завтра може і сповзти під понеділкові зарплати, а з пн-вт знову по 10 коп/день вгору. Але хто зна коли НБУ вимкне музику і знову надурить майже всіх. На МБ 41,2
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:18

  Visky написав: Але хто зна коли НБУ вимкне музику і знову надурить майже всіх.

А чому майже?
НБУ надурить усіх!!!
Ось мій нещодавній приклад, гадав що вище 40 не буде. Спостерігав.
Потім трохи купив по 40.40. Коли перескочили 40.
Гадав що будемо довго крутитись біля 40.70, здав по 40.90.
Курс дійшов до 41.85 на прийом, спостерігав на паркані.
Вчора відкупився віртуальним
по 41.32.
Так що своєю жіночною непостійністю НБУ заплутає кого завгодно, навіть самих сильних в інтуїції жіночок)))
Готівка перейшла на прийом 41.42-41.43, продаж від 41.45, пішли впевненіше вгору...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:31

  somilitark написав:
  Visky написав: Але хто зна коли НБУ вимкне музику і знову надурить майже всіх.

А чому майже?
НБУ надурить усіх!!!
Ось мій нещодавній приклад, гадав що вище 40 не буде. Спостерігав.
Потім трохи купив по 40.40. Коли перескочили 40.
Гадав що будемо довго крутитись біля 40.70, здав по 40.90.
Курс дійшов до 41.85 на прийом, спостерігав на паркані.
Вчора відкупився віртуальним
по 41.32.
Так що своєю жіночною непостійністю НБУ заплутає кого завгодно, навіть самих сильних в інтуїції жіночок)))
Готівка перейшла на прийом 41.42-41.43, продаж від 41.45, пішли впевненіше вгору...

Тримайте в банках де онлайн обмін і міняйте в дві сторони в залежності від курсу і буде прибуток
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:43

  somilitark написав:Зрозуміло, треба кредитну валюту зливати по 3+ ярдів в місяць, бо валюти занадто багато, все геніальне дуже просте(с).

Разве НБУ её не для того наливают, пусть и типа в кредит, чтобы он её сливал, т.е. инвестировал в страну? Что ему ещё с этой валютой делать? Сколько ярдов в месяц - это уже по обстоятельствам. Может и больше надо.
moveton
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  #<1 ... 11566115671156811569
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