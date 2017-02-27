Крупнейшими держателями золота являются США, которые одновременно и эмитент ключевой резервной валюты мира - доллара.Золотой запас США в разы превышает показатели Китая и Индии (ключевых стран Глобального Юга) вместе взятых.Срабатывает уникальная "связка": чем большее США печатают фиатного, то есть необеспеченного доллара, тем выше глобальная инфляция.Старт этой модели произошел в 70-х годах, когда Никсон отказался от золотого стандарта доллара, перекроив условия Бреттон-Вудской валютной системы, сложившейся после Второй мировой войны.В дальнейшем, модель золотого стандарта была заменена на систему нефтедоллара, когда все сделки по нефти, номинировались в американской валюте.Сейчас и эта модель почила в Бозе - Саудовская Аравия отказалась ее продлевать.Возвращаясь к инфляционной зависимости: чем больше фиатного доллара - тем выше глобальная инфляция - и тем дороже золото.А где сосредоточено золото? Правильно, в США и МВФ (читай, в США). Фонда, кстати, на график нет.Сейчас золото достигло рекордной отметки в 2500 дол за тройскую унцию.Золотой запас принес США огромную инфляционную премию, просто находясь в хранилище Форт Нокс.Помню, когда только начинал работать в банке в отделе ценных бумаг (в середине 90-х), у меня был знакомый трейдер, который просто копировал портфель одного крупного игрока на рынке.В этой связи, я всегда задавал вопрос: почему НБУ не размещает свои резервы в золото? Хотя бы 50%.