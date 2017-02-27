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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11566115671156811569

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 11
Менше 39,00
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Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:46

Здається, пішли по 10 коп/день вгору. Ну, завтра може і сповзти під понеділкові зарплати, а з пн-вт знову по 10 коп/день вгору. Але хто зна коли НБУ вимкне музику і знову надурить майже всіх. На МБ 41,2
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:18

  Visky написав: Але хто зна коли НБУ вимкне музику і знову надурить майже всіх.

А чому майже?
НБУ надурить усіх!!!
Ось мій нещодавній приклад, гадав що вище 40 не буде. Спостерігав.
Потім трохи купив по 40.40. Коли перескочили 40.
Гадав що будемо довго крутитись біля 40.70, здав по 40.90.
Курс дійшов до 41.85 на прийом, спостерігав на паркані.
Вчора відкупився віртуальним
по 41.32.
Так що своєю жіночною непостійністю НБУ заплутає кого завгодно, навіть самих сильних в інтуїції жіночок)))
Готівка перейшла на прийом 41.42-41.43, продаж від 41.45, пішли впевненіше вгору...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:31

  somilitark написав:
  Visky написав: Але хто зна коли НБУ вимкне музику і знову надурить майже всіх.

А чому майже?
НБУ надурить усіх!!!
Ось мій нещодавній приклад, гадав що вище 40 не буде. Спостерігав.
Потім трохи купив по 40.40. Коли перескочили 40.
Гадав що будемо довго крутитись біля 40.70, здав по 40.90.
Курс дійшов до 41.85 на прийом, спостерігав на паркані.
Вчора відкупився віртуальним
по 41.32.
Так що своєю жіночною непостійністю НБУ заплутає кого завгодно, навіть самих сильних в інтуїції жіночок)))
Готівка перейшла на прийом 41.42-41.43, продаж від 41.45, пішли впевненіше вгору...

Тримайте в банках де онлайн обмін і міняйте в дві сторони в залежності від курсу і буде прибуток
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:43

  somilitark написав:Зрозуміло, треба кредитну валюту зливати по 3+ ярдів в місяць, бо валюти занадто багато, все геніальне дуже просте(с).

Разве НБУ её не для того наливают, пусть и типа в кредит, чтобы он её сливал, т.е. инвестировал в страну? Что ему ещё с этой валютой делать? Сколько ярдов в месяц - это уже по обстоятельствам. Может и больше надо.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:55

Олексій Кущ

Крупнейшими держателями золота являются США, которые одновременно и эмитент ключевой резервной валюты мира - доллара.
Золотой запас США в разы превышает показатели Китая и Индии (ключевых стран Глобального Юга) вместе взятых.
Срабатывает уникальная "связка": чем большее США печатают фиатного, то есть необеспеченного доллара, тем выше глобальная инфляция.
Старт этой модели произошел в 70-х годах, когда Никсон отказался от золотого стандарта доллара, перекроив условия Бреттон-Вудской валютной системы, сложившейся после Второй мировой войны.
В дальнейшем, модель золотого стандарта была заменена на систему нефтедоллара, когда все сделки по нефти, номинировались в американской валюте.
Сейчас и эта модель почила в Бозе - Саудовская Аравия отказалась ее продлевать.
Возвращаясь к инфляционной зависимости: чем больше фиатного доллара - тем выше глобальная инфляция - и тем дороже золото.
А где сосредоточено золото? Правильно, в США и МВФ (читай, в США). Фонда, кстати, на график нет.
Сейчас золото достигло рекордной отметки в 2500 дол за тройскую унцию.
Золотой запас принес США огромную инфляционную премию, просто находясь в хранилище Форт Нокс.
Помню, когда только начинал работать в банке в отделе ценных бумаг (в середине 90-х), у меня был знакомый трейдер, который просто копировал портфель одного крупного игрока на рынке.
В этой связи, я всегда задавал вопрос: почему НБУ не размещает свои резервы в золото? Хотя бы 50%.
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:13

  somilitark написав:
  Visky написав: Але хто зна коли НБУ вимкне музику і знову надурить майже всіх.

А чому майже?
НБУ надурить усіх!!!
Бо є "свої", хто в курсі і "рубить на цьому бабло"
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:08

  moveton написав: пусть и типа в кредит, чтобы он её сливал

Сподіваюсь що західна цивілізація пощипає витрачене на нас з рашаактивів або репарацій, але якщо будемо розраховуватись, то буде дуже боляче...

Ввечері столиця завершила роботу 41.45 на 41.50.
Досить солідний відрив від Міжбанка, це говорить про сталий попит...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:23

Любі друзі, на вашу думку. про що вам говорить цей графік інтервенцій НБУ?
А він, для кмитливих, дуже багато чого розповідає 8)
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:24

  somilitark написав:Сподіваюсь що західна цивілізація пощипає витрачене на нас з рашаактивів або репарацій, але якщо будемо розраховуватись, то буде дуже боляче...

А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.
moveton
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