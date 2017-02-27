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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11567115681156911570

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 13
Менше 39,00
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41,00-41,50
31%
4
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54%
7
42,00-42,50
8%
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0
43,00-43,50
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0
43,50-44,00
8%
1
Більше 44,00
0
0
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:57

  Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?

В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.
moveton
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  #<1 ... 11567115681156911570
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