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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2024 19:57
Василь-Рівне написав:
Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?
В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.
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