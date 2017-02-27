RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11567115681156911570

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 15
Менше 39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
27%
4
41,50-42,00
53%
8
42,00-42,50
7%
1
42,50-43,00
7%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
7%
1
Більше 44,00
0
0
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:57

  Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?

В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4666
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:37

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Yuri_61 написав:Любі друзі, на вашу думку. про що вам говорить цей графік інтервенцій НБУ?
А він, для кмитливих, дуже багато чого розповідає 8)
Зображення

Як гадаєте - цього місяця проб'ємо 41 вниз, чи це буде у вересні?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6592
З нами з: 18.03.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:43

  moveton написав:Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%.

Рентабельность и наценка это разные вещи. :)
Рентабельность не может быть выше 100.
30 это сверхприбыль - Житомирские носки продавать на рынке. А тут 1000.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6155 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:56

  moveton написав:
  somilitark написав:Сподіваюсь що західна цивілізація пощипає витрачене на нас з рашаактивів або репарацій, але якщо будемо розраховуватись, то буде дуже боляче...

А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.

неможливо примусити, можливо лише створити умови. й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 29.09.19
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:02

  Yuri_61 написав:Любі друзі, на вашу думку. про що вам говорить цей графік інтервенцій НБУ?
А він, для кмитливих, дуже багато чого розповідає 8)
Зображення

Цей графік малоінформативний. Виходячи з графіка можна тільки припустити, що місячні інтервенції будуть тільки зростати і на кінець цього року впевнено вийдуть на рівень 4 млрд.$ на місяць.
І це робиться, щоб вийти на рівень 37 на кінець року. Так? :wink:
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 01 сер, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
oleg49
 
Повідомлень: 469
З нами з: 22.10.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:04

  moveton написав:
  Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?

В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.

теоретично рентабельність може бути більше 100%, але в житті так не буває. це як на рибалці розповідають, хто що впіймав :D

а от чудо менеджерів не існує, це питання наявності умов та системи, яка стимулює розвиток
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 29.09.19
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:27

Банк Англії знизив ставку уперше з 2020 року – до 5%

Банк Англії знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками серпневого засідання до 5% річних, йдеться в повідомленні британського ЦБ.

Рішення співпало з консенсус-прогнозами аналітиків, тоді як учасники ринку оцінювали ймовірність такого кроку приблизно 60% безпосередньо перед засіданням.

Банк Англії знизив ставку вперше з 2020 року, раніше вона знаходилася на максимумі за 16 років.

За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.

"Зараз було доречним трохи знизити рівень обмежуваності грошово-кредитної політики", - наголошується в прес-релізі.

Керівництво британського ЦБ відзначило уповільнення інфляції до цільового рівня 2% у травні та червні, при цьому очікує збільшення показника приблизно до 2,75% у другому півріччі на тлі низької порівняльної бази цін на енергоносії.

Також регулятор вказав на послаблення темпів зростання зарплат у березні-травні до 5,6% та уповільнення інфляції в секторі послуг до 5,7% у червні, а також на прискорення зростання британського ВВП, хоча обмежувальна ДКП продовжує чинити тиск на активність у реальному секторі. економіки.

Комітет "продовжує відслідковувати ознаки інфляційного тиску, що накопичуються, по широкому спектру індикаторів", йдеться в прес-релізі.

У той же час керівництво регулятора попередило про збереження ризику, що інфляційний тиск виявиться тривалішим, ніж очікується, у середньостроковій перспективі.

"Грошово-кредитна політика має залишатися обмежувальною протягом достатнього часу доти, доки ризики стійкого повернення інфляції до цільового рівня 2% у середньостроковій перспективі не послабляться", - йдеться у документі.

Наступне засідання Банку Англії відбудеться 19 вересня.
jump
 
Повідомлень: 4223
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:33

Кабмін наклав мораторій на виплати за євробондами, оформивши т.ч. тех.дефолт.
Постанова КМ №865 від 31 липня https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zdiisnennia-u-2024-rotsi-pravochyniv-z-derzhavnym-borhom-i-harantovanym-derzhavoiu-borhom-i310724-865
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1224
З нами з: 27.04.10
Подякував: 107 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11567115681156911570
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3439, 3440, 3441
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34401 37021678
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2024 15:00
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13277143
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23208296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.