Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?
В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.
somilitark написав:Сподіваюсь що західна цивілізація пощипає витрачене на нас з рашаактивів або репарацій, але якщо будемо розраховуватись, то буде дуже боляче...
А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.
неможливо примусити, можливо лише створити умови. й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості
Yuri_61 написав:Любі друзі, на вашу думку. про що вам говорить цей графік інтервенцій НБУ? А він, для кмитливих, дуже багато чого розповідає
Цей графік малоінформативний. Виходячи з графіка можна тільки припустити, що місячні інтервенції будуть тільки зростати і на кінець цього року впевнено вийдуть на рівень 4 млрд.$ на місяць. І це робиться, щоб вийти на рівень 37 на кінець року. Так?
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 01 сер, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?
В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.
теоретично рентабельність може бути більше 100%, але в житті так не буває. це як на рибалці розповідають, хто що впіймав
а от чудо менеджерів не існує, це питання наявності умов та системи, яка стимулює розвиток
Банк Англії знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками серпневого засідання до 5% річних, йдеться в повідомленні британського ЦБ.
Рішення співпало з консенсус-прогнозами аналітиків, тоді як учасники ринку оцінювали ймовірність такого кроку приблизно 60% безпосередньо перед засіданням.
Банк Англії знизив ставку вперше з 2020 року, раніше вона знаходилася на максимумі за 16 років.
За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.
"Зараз було доречним трохи знизити рівень обмежуваності грошово-кредитної політики", - наголошується в прес-релізі.
Керівництво британського ЦБ відзначило уповільнення інфляції до цільового рівня 2% у травні та червні, при цьому очікує збільшення показника приблизно до 2,75% у другому півріччі на тлі низької порівняльної бази цін на енергоносії.
Також регулятор вказав на послаблення темпів зростання зарплат у березні-травні до 5,6% та уповільнення інфляції в секторі послуг до 5,7% у червні, а також на прискорення зростання британського ВВП, хоча обмежувальна ДКП продовжує чинити тиск на активність у реальному секторі. економіки.
Комітет "продовжує відслідковувати ознаки інфляційного тиску, що накопичуються, по широкому спектру індикаторів", йдеться в прес-релізі.
У той же час керівництво регулятора попередило про збереження ризику, що інфляційний тиск виявиться тривалішим, ніж очікується, у середньостроковій перспективі.
"Грошово-кредитна політика має залишатися обмежувальною протягом достатнього часу доти, доки ризики стійкого повернення інфляції до цільового рівня 2% у середньостроковій перспективі не послабляться", - йдеться у документі.
Наступне засідання Банку Англії відбудеться 19 вересня.
Игорь написав:Рентабельность и наценка это разные вещи. Рентабельность не может быть выше 100. 30 это сверхприбыль - Житомирские носки продавать на рынке. А тут 1000.
Я исхожу из определения "Рентабельность — отношение прибыли к ресурсам, которые вложили, чтобы эту прибыль получить". Может не очень честно считаю, просто деля годовой доход на годовой расход для обеспечения этого дохода, но по такой арифметике у меня больше выходит больше 1000% даже с амортизацией оборудования и разумеется со всеми расходами на еду и проживание себя любимого (я же тоже производственный ресурс). В торговле да, рентабельность 30% - это много, но я выше и говорил про производство с высокой добавленной стоимостью, а не про торговлю.
Shaman написав:теоретично рентабельність може бути більше 100%, але в житті так не буває. це як на рибалці розповідають, хто що впіймав
Не надо так скептически. Бывает такая рентабельность и даже полностью законно (у высоких коррупционеров рентабельность, наверное, и побольше, но поскольку говорили "начать с себя", то я такое занятие не учитываю). У меня во всяком случае вполне практически. Но вопрос несколько не в этом. Так какая же всё таки минимальная рентабельность нужна лично у меня, чтобы страна перешла из попрошайничества к профициту?
Shaman написав:а от чудо менеджерів не існує, це питання наявності умов та системи, яка стимулює розвиток
А кто такой чудо-менеджер? Например, в Эппл 15-25 лет назад бизнес-чудо сотворил именно Джобс, а не некие условия и система. Без него Эппл был бы сейчас там же, где и Nokia. Но я, разумеется, и не предполагаю, что одного менеджера хватит. "Начни с себя" - это мне невразумительно посоветовали. А вот некая команда уже могла бы создать для этого условия и систему. К сожалению, путём демократических выборов внутри страны такая команда не появится, это уже давно видно. Снаружи, заинтересованная в отработке долгов, теоретически ещё может. Ну а иначе уже только на инопланетян надеяться.