Додано: Чет 01 сер, 2024 22:27

Банк Англії знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками серпневого засідання до 5% річних, йдеться в повідомленні британського ЦБ.



Рішення співпало з консенсус-прогнозами аналітиків, тоді як учасники ринку оцінювали ймовірність такого кроку приблизно 60% безпосередньо перед засіданням.



Банк Англії знизив ставку вперше з 2020 року, раніше вона знаходилася на максимумі за 16 років.



За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.



"Зараз було доречним трохи знизити рівень обмежуваності грошово-кредитної політики", - наголошується в прес-релізі.



Керівництво британського ЦБ відзначило уповільнення інфляції до цільового рівня 2% у травні та червні, при цьому очікує збільшення показника приблизно до 2,75% у другому півріччі на тлі низької порівняльної бази цін на енергоносії.



Також регулятор вказав на послаблення темпів зростання зарплат у березні-травні до 5,6% та уповільнення інфляції в секторі послуг до 5,7% у червні, а також на прискорення зростання британського ВВП, хоча обмежувальна ДКП продовжує чинити тиск на активність у реальному секторі. економіки.



Комітет "продовжує відслідковувати ознаки інфляційного тиску, що накопичуються, по широкому спектру індикаторів", йдеться в прес-релізі.



У той же час керівництво регулятора попередило про збереження ризику, що інфляційний тиск виявиться тривалішим, ніж очікується, у середньостроковій перспективі.



"Грошово-кредитна політика має залишатися обмежувальною протягом достатнього часу доти, доки ризики стійкого повернення інфляції до цільового рівня 2% у середньостроковій перспективі не послабляться", - йдеться у документі.



Наступне засідання Банку Англії відбудеться 19 вересня.