Shaman написав:
неможливо примусити, можливо лише створити умови.
Я под "заставить" не предполагаю надсмотрщика с палкой над каждым. Сейчас уже не рабовладельческий строй, чтобы так работало. Можно это назвать и "создать условия". Но ослик морковкой стимулируется двумя способами: спереди и сзади. И сзади - это обязательный элеиент, чтобы тут что-то приличное построилось. И морковкой и горчицей. А если просто дарить нам денег, то с чего бы тут развиваться?
Пищевая промышленность - это уже неплохо. Но почему за 33 года развития этой самой промышленности основные экспортные агропродукты - это что-то типа зерна, т.е. тоже сырьё с минимальной прибавочной стоимостью? И максимально быстро потому, что его даже хранить негде. Пусть не производство процессоров, но что-то уровня хотя бы перерабоки сырья, а не его производства. Только там приличная прибавочная стоимость. И вот с таким у нас почему-то замечательно в импорте и очень плохо в экспорте. Хотя,
Про владельца Ferrero не в курсе, а оно интересно? Один человек и на убыточном заводе может себе лично хорошо заработать. Причём у нас обычно так и происходит в том числе и в масштабах страны. Поэтому так и живём.