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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11568115691157011571

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 22
Менше 39,00
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39,50-40,00
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0
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0
0
40,50-41,00
9%
2
41,00-41,50
23%
5
41,50-42,00
45%
10
42,00-42,50
9%
2
42,50-43,00
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1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
5%
1
Більше 44,00
5%
1
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 00:24

  Shaman написав:
  moveton написав:А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.

неможливо примусити, можливо лише створити умови.

Я под "заставить" не предполагаю надсмотрщика с палкой над каждым. Сейчас уже не рабовладельческий строй, чтобы так работало. Можно это назвать и "создать условия". Но ослик морковкой стимулируется двумя способами: спереди и сзади. И сзади - это обязательный элеиент, чтобы тут что-то приличное построилось. И морковкой и горчицей. А если просто дарить нам денег, то с чего бы тут развиваться?

  Shaman написав:й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості

Пищевая промышленность - это уже неплохо. Но почему за 33 года развития этой самой промышленности основные экспортные агропродукты - это что-то типа зерна, т.е. тоже сырьё с минимальной прибавочной стоимостью? И максимально быстро потому, что его даже хранить негде. Пусть не производство процессоров, но что-то уровня хотя бы перерабоки сырья, а не его производства. Только там приличная прибавочная стоимость. И вот с таким у нас почему-то замечательно в импорте и очень плохо в экспорте. Хотя, внезапно, ещё не такое уж днище. Какие-то электрические машины ещё продаём на 5.1% и "реакторы ядерные, котлы, машины" на 2.4% экспорта. Эти может ещё более-менее рентабельны.

Про владельца Ferrero не в курсе, а оно интересно? Один человек и на убыточном заводе может себе лично хорошо заработать. Причём у нас обычно так и происходит в том числе и в масштабах страны. Поэтому так и живём.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 00:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  moveton написав:по такой арифметике у меня больше выходит больше 1000% даже с амортизацией оборудования и разумеется со всеми расходами на еду и проживание себя любимого

за 7 років зі 100 тис $ уже був би трильйон...
Ілон Маск трохи відстає від вашого успішного успіху ))

С чего бы так обязательно быть? Эта формула работает только, если бизнес линейно масштабируется и в него вкладывать заработанное. У меня уже первое условие не выполняется, поэтому вкладываю куда попало и доходность инвестиций во что-то другое сильно уступает Маску. Поэтому в списках Форбс меня не найти. Тем не менее, рентабельность работы по специальности высока и лично меня неплохо обеспечивает. Не понятно только почему в стране в среднем с рентабельностью так хреново. Может мне и с чего-то другого нужно было начать.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Может мне и с чего-то другого нужно было начать.

Ще раз - навіщо тут оці Ваші плачі Ярославни "что ктота должєн сдєлать" - беріть і робіть, відкривайте високорентабельні виробництва,а я особисто Вас розрекламую і дам сотні бажаючих продавати Вашу високорентабельну продукцію.
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