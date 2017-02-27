Додано: П'ят 02 сер, 2024 00:24

Shaman написав: moveton написав: А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать. А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёсткодля отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.

неможливо примусити, можливо лише створити умови. неможливо примусити, можливо лише створити умови.

Shaman написав: й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості

Я под "заставить" не предполагаю надсмотрщика с палкой над каждым. Сейчас уже не рабовладельческий строй, чтобы так работало. Можно это назвать и "создать условия". Но ослик морковкой стимулируется двумя способами: спереди и сзади. И сзади - это обязательный элеиент, чтобы тут что-то приличное построилось. И морковкой и горчицей. А если просто дарить нам денег, то с чего бы тут развиваться?Пищевая- это уже неплохо. Но почему за 33 года развития этой самой промышленности основные экспортные агропродукты - это что-то типа зерна, т.е. тоже сырьё с минимальной прибавочной стоимостью? И максимально быстро потому, что его даже хранить негде. Пусть не производство процессоров, но что-то уровня хотя бы перерабоки сырья, а не его производства. Только там приличная прибавочная стоимость. И вот с таким у нас почему-то замечательно в импорте и очень плохо в экспорте. Хотя,, ещё не такое уж днище. Какие-то электрические машины ещё продаём на 5.1% и "реакторы ядерные, котлы, машины" на 2.4% экспорта. Эти может ещё более-менее рентабельны.Про владельца Ferrero не в курсе, а оно интересно? Один человек и на убыточном заводе может себе лично хорошо заработать. Причём у нас обычно так и происходит в том числе и в масштабах страны. Поэтому так и живём.