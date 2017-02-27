moveton написав:А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.
неможливо примусити, можливо лише створити умови.
Я под "заставить" не предполагаю надсмотрщика с палкой над каждым. Сейчас уже не рабовладельческий строй, чтобы так работало. Можно это назвать и "создать условия". Но ослик морковкой стимулируется двумя способами: спереди и сзади. И сзади - это обязательный элеиент, чтобы тут что-то приличное построилось. И морковкой и горчицей. А если просто дарить нам денег, то с чего бы тут развиваться?
Shaman написав:й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості
Пищевая промышленность - это уже неплохо. Но почему за 33 года развития этой самой промышленности основные экспортные агропродукты - это что-то типа зерна, т.е. тоже сырьё с минимальной прибавочной стоимостью? И максимально быстро потому, что его даже хранить негде. Пусть не производство процессоров, но что-то уровня хотя бы перерабоки сырья, а не его производства. Только там приличная прибавочная стоимость. И вот с таким у нас почему-то замечательно в импорте и очень плохо в экспорте. Хотя, внезапно, ещё не такое уж днище. Какие-то электрические машины ещё продаём на 5.1% и "реакторы ядерные, котлы, машины" на 2.4% экспорта. Эти может ещё более-менее рентабельны.
Про владельца Ferrero не в курсе, а оно интересно? Один человек и на убыточном заводе может себе лично хорошо заработать. Причём у нас обычно так и происходит в том числе и в масштабах страны. Поэтому так и живём.
moveton написав:по такой арифметике у меня больше выходит больше 1000% даже с амортизацией оборудования и разумеется со всеми расходами на еду и проживание себя любимого
за 7 років зі 100 тис $ уже був би трильйон... Ілон Маск трохи відстає від вашого успішного успіху ))
С чего бы так обязательно быть? Эта формула работает только, если бизнес линейно масштабируется и в него вкладывать заработанное. У меня уже первое условие не выполняется, поэтому вкладываю куда попало и доходность инвестиций во что-то другое сильно уступает Маску. Поэтому в списках Форбс меня не найти. Тем не менее, рентабельность работы по специальности высока и лично меня неплохо обеспечивает. Не понятно только почему в стране в среднем с рентабельностью так хреново. Может мне и с чего-то другого нужно было начать.
moveton написав:Может мне и с чего-то другого нужно было начать.
Ще раз - навіщо тут оці Ваші плачі Ярославни "что ктота должєн сдєлать" - беріть і робіть, відкривайте високорентабельні виробництва,а я особисто Вас розрекламую і дам сотні бажаючих продавати Вашу високорентабельну продукцію.
Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?
В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.
Вы - молодец! Да еще в такое время! У нас : перевозки - работаем в ноль восьмой месяц; производство - пока в минусе, стоим второй месяц, затоваривание, низкий спрос, цена электричества от Дтэк май 7,51 за кВт с НДС и август 9,98 за кВт с НДС; торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты Слава Богу!
Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?
В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.
Вы - молодец! Да еще в такое время! У нас : перевозки - работаем в ноль восьмой месяц; производство - пока в минусе, стоим второй месяц, затоваривание, низкий спрос, цена электричества от Дтэк май 7,51 за кВт с НДС и август 9,98 за кВт с НДС; торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты Слава Богу!
Ніколи не потрапляла на очі інформація, скільки Дтек донатить. Той, що ніяк ціну на світло не складе, весь час в збиток працює .
moveton написав:А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.
неможливо примусити, можливо лише створити умови.
Я под "заставить" не предполагаю надсмотрщика с палкой над каждым. Сейчас уже не рабовладельческий строй, чтобы так работало. Можно это назвать и "создать условия". Но ослик морковкой стимулируется двумя способами: спереди и сзади. И сзади - это обязательный элеиент, чтобы тут что-то приличное построилось. И морковкой и горчицей. А если просто дарить нам денег, то с чего бы тут развиваться?
загалом, думки в нас однакові, що виробництво потрібно розвивати. але той же Джобс працював, бо бажав щось створити. ніяка морква позаду в цьому не допоможе
Shaman написав:й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості
Пищевая промышленность - это уже неплохо. Но почему за 33 года развития этой самой промышленности основные экспортные агропродукты - это что-то типа зерна, т.е. тоже сырьё с минимальной прибавочной стоимостью? И максимально быстро потому, что его даже хранить негде. Пусть не производство процессоров, но что-то уровня хотя бы перерабоки сырья, а не его производства. Только там приличная прибавочная стоимость. И вот с таким у нас почему-то замечательно в импорте и очень плохо в экспорте. Хотя, внезапно, ещё не такое уж днище. Какие-то электрические машины ещё продаём на 5.1% и "реакторы ядерные, котлы, машины" на 2.4% экспорта. Эти может ещё более-менее рентабельны.
Про владельца Ferrero не в курсе, а оно интересно? Один человек и на убыточном заводе может себе лично хорошо заработать. Причём у нас обычно так и происходит в том числе и в масштабах страны. Поэтому так и живём.
бо на зерні гроші заробити найпростіше. ба більше, ми взагалі експортуємо фуражне зерно, не харчове.ви ж самі кажете - скільки вклав, скільки отримав. й час. так от зерно дійсно найефективніше. але потім коли закінчиться екстенсивний розвиток, піде інтенсивний. мука, тваринництво ті інше. молочка в нас вже непогана, м'ясні вироби теж. хоча брі та прошутто ще не виробляють кондитерка вже теж непогана. птахівництво як розвилось, Європа ще до війни не знала, як обмежити експансію...
сг розвивалося десь з 2008 року, до цього такого розвитку не було. скільки має пройти часу - відкрите питання. це як стакан напівповний чи напівпустий.
той же Китай нічого не винайшов, він просто заманював до себе іноземні корпорації, які щось там створювали.
умови, умови й ще раз умови для ведення бізнесу - з цим є проблеми, особливо для іноземців...
SAndriy1 написав: торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты Слава Богу!
Це все дрібниці, 2 роки більшість майже не помічала війни, а тим хто покалічений чи загинув вже все до лампочки...
а ось і дії НБУ по не зрозумілій "гнучкості" роздраконили власників гривні:
У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.
Якщо вже девальвуєш, то не треба лохматити бабушку, тобто пересічних з гривнею, ці шури мури туди сюди дуже погано впливають на валютний ринок і зливається багато резервів, вкладення в ОВДП і депозити падають, банківська система страждає, можуть і деякі банки посипатись.