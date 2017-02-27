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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11569115701157111572>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 24
Менше 39,00
0
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39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
8%
2
41,00-41,50
21%
5
41,50-42,00
46%
11
42,00-42,50
8%
2
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
4%
1
Більше 44,00
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 00:24

  Shaman написав:
  moveton написав:А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.

неможливо примусити, можливо лише створити умови.

Я под "заставить" не предполагаю надсмотрщика с палкой над каждым. Сейчас уже не рабовладельческий строй, чтобы так работало. Можно это назвать и "создать условия". Но ослик морковкой стимулируется двумя способами: спереди и сзади. И сзади - это обязательный элеиент, чтобы тут что-то приличное построилось. И морковкой и горчицей. А если просто дарить нам денег, то с чего бы тут развиваться?

  Shaman написав:й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості

Пищевая промышленность - это уже неплохо. Но почему за 33 года развития этой самой промышленности основные экспортные агропродукты - это что-то типа зерна, т.е. тоже сырьё с минимальной прибавочной стоимостью? И максимально быстро потому, что его даже хранить негде. Пусть не производство процессоров, но что-то уровня хотя бы перерабоки сырья, а не его производства. Только там приличная прибавочная стоимость. И вот с таким у нас почему-то замечательно в импорте и очень плохо в экспорте. Хотя, внезапно, ещё не такое уж днище. Какие-то электрические машины ещё продаём на 5.1% и "реакторы ядерные, котлы, машины" на 2.4% экспорта. Эти может ещё более-менее рентабельны.

Про владельца Ferrero не в курсе, а оно интересно? Один человек и на убыточном заводе может себе лично хорошо заработать. Причём у нас обычно так и происходит в том числе и в масштабах страны. Поэтому так и живём.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 00:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  moveton написав:по такой арифметике у меня больше выходит больше 1000% даже с амортизацией оборудования и разумеется со всеми расходами на еду и проживание себя любимого

за 7 років зі 100 тис $ уже був би трильйон...
Ілон Маск трохи відстає від вашого успішного успіху ))

С чего бы так обязательно быть? Эта формула работает только, если бизнес линейно масштабируется и в него вкладывать заработанное. У меня уже первое условие не выполняется, поэтому вкладываю куда попало и доходность инвестиций во что-то другое сильно уступает Маску. Поэтому в списках Форбс меня не найти. Тем не менее, рентабельность работы по специальности высока и лично меня неплохо обеспечивает. Не понятно только почему в стране в среднем с рентабельностью так хреново. Может мне и с чего-то другого нужно было начать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Может мне и с чего-то другого нужно было начать.

Ще раз - навіщо тут оці Ваші плачі Ярославни "что ктота должєн сдєлать" - беріть і робіть, відкривайте високорентабельні виробництва,а я особисто Вас розрекламую і дам сотні бажаючих продавати Вашу високорентабельну продукцію.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 02 сер, 2024 10:44, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:59

  moveton написав:
  Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?

В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.

Вы - молодец! Да еще в такое время!
У нас : перевозки - работаем в ноль восьмой месяц; производство - пока в минусе, стоим второй месяц, затоваривание, низкий спрос, цена электричества от Дтэк май 7,51 за кВт с НДС и август 9,98 за кВт с НДС; торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты
Слава Богу!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:54

  SAndriy1 написав:
  moveton написав:
  Василь-Рівне написав:Боже яка свята наївність типового українця - хтось його має примусити - да не смішіть людей - берете от сам особисто і робите, хто заважає?

В чём именно наивность? Не должен. Но за 33 года в целом по стране самостоятельно так и не смогли. А это достаточный срок, чтобы уже надежда осталась только, если не на инопланетян, то на варягов. Что до лично меня, то у меня рентабельность работы за 1000%. Сколько надо? Или речь про самому всех пересичных заставить так работать? Не не, на такого менеджера я не учился. А вот на Западе такие есть.

Вы - молодец! Да еще в такое время!
У нас : перевозки - работаем в ноль восьмой месяц; производство - пока в минусе, стоим второй месяц, затоваривание, низкий спрос, цена электричества от Дтэк май 7,51 за кВт с НДС и август 9,98 за кВт с НДС; торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты
Слава Богу!


Ніколи не потрапляла на очі інформація, скільки Дтек донатить.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:37

  zxzx777 написав:Ніколи не потрапляла на очі інформація, скільки Дтек донатить.
Той, що ніяк ціну на світло не складе, весь час в збиток працює :mrgreen: .

тому що виконує важливу соціальну функцію
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:17

  moveton написав:
  Shaman написав:
  moveton написав:А я вот как раз надеюсь, что сделает больно и жёстко заставит для отдачи долгов развивать какое-то производство с высокой добавленной стоимостью, а не сидеть на малорентабельном аграрном и сырьевом экспорте и попрошайничать.

неможливо примусити, можливо лише створити умови.

Я под "заставить" не предполагаю надсмотрщика с палкой над каждым. Сейчас уже не рабовладельческий строй, чтобы так работало. Можно это назвать и "создать условия". Но ослик морковкой стимулируется двумя способами: спереди и сзади. И сзади - это обязательный элеиент, чтобы тут что-то приличное построилось. И морковкой и горчицей. А если просто дарить нам денег, то с чего бы тут развиваться?

загалом, думки в нас однакові, що виробництво потрібно розвивати. але той же Джобс працював, бо бажав щось створити. ніяка морква позаду в цьому не допоможе :lol:
  Shaman написав:й виробництво процесорів ми швидко не налагодимо. а чому так презирливо ставляться до харчової промисловості, для мене загадка. подивитися, на чому заробив статки власник Ferrero. в першу чергу треба розвивати те, що простіше й є можливості

Пищевая промышленность - это уже неплохо. Но почему за 33 года развития этой самой промышленности основные экспортные агропродукты - это что-то типа зерна, т.е. тоже сырьё с минимальной прибавочной стоимостью? И максимально быстро потому, что его даже хранить негде. Пусть не производство процессоров, но что-то уровня хотя бы перерабоки сырья, а не его производства. Только там приличная прибавочная стоимость. И вот с таким у нас почему-то замечательно в импорте и очень плохо в экспорте. Хотя, внезапно, ещё не такое уж днище. Какие-то электрические машины ещё продаём на 5.1% и "реакторы ядерные, котлы, машины" на 2.4% экспорта. Эти может ещё более-менее рентабельны.

Про владельца Ferrero не в курсе, а оно интересно? Один человек и на убыточном заводе может себе лично хорошо заработать. Причём у нас обычно так и происходит в том числе и в масштабах страны. Поэтому так и живём.

бо на зерні гроші заробити найпростіше. ба більше, ми взагалі експортуємо фуражне зерно, не харчове.ви ж самі кажете - скільки вклав, скільки отримав. й час. так от зерно дійсно найефективніше. але потім коли закінчиться екстенсивний розвиток, піде інтенсивний. мука, тваринництво ті інше. молочка в нас вже непогана, м'ясні вироби теж. хоча брі та прошутто ще не виробляють :D кондитерка вже теж непогана. птахівництво як розвилось, Європа ще до війни не знала, як обмежити експансію...

сг розвивалося десь з 2008 року, до цього такого розвитку не було. скільки має пройти часу - відкрите питання. це як стакан напівповний чи напівпустий.

той же Китай нічого не винайшов, він просто заманював до себе іноземні корпорації, які щось там створювали.

умови, умови й ще раз умови для ведення бізнесу - з цим є проблеми, особливо для іноземців...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:40

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Скучно у вас тут))
Тому запрошую всіх сюди >>>

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
  Успіх написав:Ну що ж - так як на військовій гілці розставили всі крапки над і/дійшли до краю всесвіту)), то можна тут по-трохи мріяти... :D

І таксссс - нова тема: будиночок неподалік озера, як бізнес :D
(колись аналогічну тему підіймав про "будиночок біля моря") :D

Але ціни - капєцний-капець, навіть для воїна, який 29міс на фронті/відповідно на зарплаті/премії вище середньої)))

Тож дивимось, наприклад:
4,5лями, 95м2, 17соток, перша лінія!

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-bu ... d_distance
=====
або
===
5 лямів, 200м2, 6соток(трохи маловато), 150м до озера!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budino ... ONzbz.html
=====
або
===
Шість лямів, але і не поганий котедж 150м2 і аж 23соток(чи 30)!!! Ще й 1хв до озера!!! Крутяк!!!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodat ... WbPg8.html


п.с.
А щось таке "готове" до двох лямів, чи ділянку до пів ляма, але не далі, ніж 500м до озера - я щось не знайшов :roll: :(
Чи я - погано шукаю?

Якщо знайдете таке - кидайте сюди, обговоримо!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:51

  SAndriy1 написав: торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты
Слава Богу!

Це все дрібниці, 2 роки більшість майже не помічала війни, а тим хто покалічений чи загинув вже все до лампочки...

а ось і дії НБУ по не зрозумілій "гнучкості" роздраконили власників гривні:
У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.


Якщо вже девальвуєш, то не треба лохматити бабушку, тобто пересічних з гривнею, ці шури мури туди сюди дуже погано впливають на валютний ринок і зливається багато резервів, вкладення в ОВДП і депозити падають, банківська система страждає, можуть і деякі банки посипатись.

Столиця заспокоїлась, працюють 41.47 на 41.55...
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