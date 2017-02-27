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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11569115701157111572

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 26
Менше 39,00
4%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
8%
2
41,00-41,50
19%
5
41,50-42,00
42%
11
42,00-42,50
12%
3
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
4%
1
Більше 44,00
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:51

  SAndriy1 написав: торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты
Слава Богу!

Це все дрібниці, 2 роки більшість майже не помічала війни, а тим хто покалічений чи загинув вже все до лампочки...

а ось і дії НБУ по не зрозумілій "гнучкості" роздраконили власників гривні:
У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.


Якщо вже девальвуєш, то не треба лохматити бабушку, тобто пересічних з гривнею, ці шури мури туди сюди дуже погано впливають на валютний ринок і зливається багато резервів, вкладення в ОВДП і депозити падають, банківська система страждає, можуть і деякі банки посипатись.

Столиця заспокоїлась, працюють 41.47 на 41.55...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:56

За крок до перевороту думок©

А класно читати дописи майже піврічної давності)))

Ну що ж - може вже в кінці цього місяця озвучити/відкрити свої карти? :D

Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:11
  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.

несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...

Розбавлю я трохи позитивом! :D

Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті! :lol:

Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:23

Українці скупили рекордний обсяг валюти на тлі падіння курсу гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3502807
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