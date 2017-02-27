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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11570115711157211573>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 29
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
7%
2
41,00-41,50
17%
5
41,50-42,00
45%
13
42,00-42,50
10%
3
42,50-43,00
7%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:51

  SAndriy1 написав: торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты
Слава Богу!

Це все дрібниці, 2 роки більшість майже не помічала війни, а тим хто покалічений чи загинув вже все до лампочки...

а ось і дії НБУ по не зрозумілій "гнучкості" роздраконили власників гривні:
У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.


Якщо вже девальвуєш, то не треба лохматити бабушку, тобто пересічних з гривнею, ці шури мури туди сюди дуже погано впливають на валютний ринок і зливається багато резервів, вкладення в ОВДП і депозити падають, банківська система страждає, можуть і деякі банки посипатись.

Столиця заспокоїлась, працюють 41.47 на 41.55...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:56

За крок до перевороту думок©

А класно читати дописи майже піврічної давності)))

Ну що ж - може вже в кінці цього місяця озвучити/відкрити свої карти? :D

Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:11
  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.

несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...

Розбавлю я трохи позитивом! :D

Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті! :lol:

Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:23

Українці скупили рекордний обсяг валюти на тлі падіння курсу гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3502807
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:52

  greenozon написав:Українці скупили рекордний обсяг валюти на тлі падіння курсу гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3502807

Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится :D
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:53

  Victor8 написав:
  greenozon написав:Українці скупили рекордний обсяг валюти на тлі падіння курсу гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3502807

Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится :D

А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))

п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?

По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 16:28

  somilitark написав:
  Victor8 написав:
  greenozon написав:Українці скупили рекордний обсяг валюти на тлі падіння курсу гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3502807

Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится :D

А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))

п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?

По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...

чому?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 16:45

  somilitark написав:
  Victor8 написав:
  greenozon написав:Українці скупили рекордний обсяг валюти на тлі падіння курсу гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3502807

Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится :D

А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))

п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?

По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...

Ключевое слово:
20 млрд USD :D наличными :D
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:03

  somilitark написав:Це все дрібниці, 2 роки більшість майже не помічала війни, а тим хто покалічений чи загинув вже все до лампочки...

"Боєць" ЗСУ somilitark звісно відноситься до тих, хто війну не помічав і помічати не збирається.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:10

  Victor8 написав:Ключевое слово:
20 млрд USD :D наличными :D

Як добре бути тим хто навіть на один крок вперед не може подивитись :lol:

Ось ви оформили грндепо чи купили ОВДП це все?
Назавжди будете в гривні?

Сьогодні 20 ярдів готівки, а через місяць можуть люди зняти ще 20 і резерви у НБУ випаруються.
Чи вам не важливий розвиток подій, щось вирвали з контекста і щасливі?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:14

  Shaman написав:чому?

Ви тут краще всіх розбираєтесь в економіці, почекаю вашу версію подій, так би мовити від форумного гуру :lol:
somilitark
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