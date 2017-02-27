SAndriy1 написав: торговля в микроскопический плюс, который весь уходит на помощь/донаты Слава Богу!
Це все дрібниці, 2 роки більшість майже не помічала війни, а тим хто покалічений чи загинув вже все до лампочки...
а ось і дії НБУ по не зрозумілій "гнучкості" роздраконили власників гривні:
У липні 2024 року громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,117 млрд, що на $145 млн більше ніж у червні — $972 млн. Про це свідчать дані НБУ.
Якщо вже девальвуєш, то не треба лохматити бабушку, тобто пересічних з гривнею, ці шури мури туди сюди дуже погано впливають на валютний ринок і зливається багато резервів, вкладення в ОВДП і депозити падають, банківська система страждає, можуть і деякі банки посипатись.
А класно читати дописи майже піврічної давності)))
Ну що ж - може вже в кінці цього місяця озвучити/відкрити свої карти?
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:11
Успіх написав:
Shaman написав:
Hotab написав:Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
несподівано...
такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
Розбавлю я трохи позитивом!
Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то... То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті!