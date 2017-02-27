RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11570115711157211573

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 29
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
7%
2
41,00-41,50
17%
5
41,50-42,00
45%
13
42,00-42,50
10%
3
42,50-43,00
7%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:17

  somilitark написав:
  Shaman написав:чому?

Ви тут краще всіх розбираєтесь в економіці, почекаю вашу версію подій, так би мовити від форумного гуру :lol:

я маю уявлення, але ви про ей фактор взагалі не кажете. те, що ви написали не впливає на кількість емітованих коштів. але то таке :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6469
З нами з: 29.09.19
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:20

Немає нічого святого.
Платіжний баланс зазнав суттєвих коригувань у звіті 2 кв. 2024р. порівняно з 1 кв. 2024р.
Наприклад, Рахунок поточних операцій
2023р.======було -9.209 млн.$ == стало -9.655 млн.$
1кв. 2024р.=було -2.198 млн.$ == стало -3.234 млн.$
До речі, в 2кв.2024 Рахунок поточних операцій = -5.445 млн.$. Це найбільший антирекорд з 2013р. (трохи не дотягли щоб встановить новий антирекорд за всю історію України).
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#1
oleg49
 
Повідомлень: 470
З нами з: 22.10.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:24

  Victor8 написав:
  somilitark написав:
  Victor8 написав:Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится :D

А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))

п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?

По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...

Ключевое слово:
20 млрд USD :D наличными :D

хтось думає, що всі можуть вийти з гривнедепо, й з ОВДП. на жаль, ні.

щоб всі отримали гривнедепо, треба щоб банки отримали назад свої ОВДП. та й фізособи теж. але як бачите, в планах бюджету зменшення ОВДП ніхто навіть не розглядає - й це не лише в нашій країні.

тому так, цифри на табло є, але на міжбанк вони не потраплять. я бачу можливість, що десь 200-400 ярдів грн безготівки потенційно можуть витратити на валюту, але це максимум. готівка теж не надто волатильна.

на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 02 сер, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6469
З нами з: 29.09.19
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:25

  Victor8 написав:
Ключевое слово:
20 млрд USD :D наличными :D
и это даже без "мотлоха"
flysoulfly
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1673 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11570115711157211573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3439, 3440, 3441
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34402 37022657
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 13:55
shpatel
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13277637
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23208430
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.