я маю уявлення, але ви про ей фактор взагалі не кажете. те, що ви написали не впливає на кількість емітованих коштів. але то таке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:17
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:20
Немає нічого святого.
Платіжний баланс зазнав суттєвих коригувань у звіті 2 кв. 2024р. порівняно з 1 кв. 2024р.
Наприклад, Рахунок поточних операцій
2023р.======було -9.209 млн.$ == стало -9.655 млн.$
1кв. 2024р.=було -2.198 млн.$ == стало -3.234 млн.$
До речі, в 2кв.2024 Рахунок поточних операцій = -5.445 млн.$. Це найбільший антирекорд з 2013р. (трохи не дотягли щоб встановить новий антирекорд за всю історію України).
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:24
хтось думає, що всі можуть вийти з гривнедепо, й з ОВДП. на жаль, ні.
щоб всі отримали гривнедепо, треба щоб банки отримали назад свої ОВДП. та й фізособи теж. але як бачите, в планах бюджету зменшення ОВДП ніхто навіть не розглядає - й це не лише в нашій країні.
тому так, цифри на табло є, але на міжбанк вони не потраплять. я бачу можливість, що десь 200-400 ярдів грн безготівки потенційно можуть витратити на валюту, але це максимум. готівка теж не надто волатильна.
на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 02 сер, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:25
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