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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11570115711157211573

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 30
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
7%
2
41,00-41,50
17%
5
41,50-42,00
43%
13
42,00-42,50
13%
4
42,50-43,00
7%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:17

  somilitark написав:
  Shaman написав:чому?

Ви тут краще всіх розбираєтесь в економіці, почекаю вашу версію подій, так би мовити від форумного гуру :lol:

я маю уявлення, але ви про ей фактор взагалі не кажете. те, що ви написали не впливає на кількість емітованих коштів. але то таке :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:20

Немає нічого святого.
Платіжний баланс зазнав суттєвих коригувань у звіті 2 кв. 2024р. порівняно з 1 кв. 2024р.
Наприклад, Рахунок поточних операцій
2023р.======було -9.209 млн.$ == стало -9.655 млн.$
1кв. 2024р.=було -2.198 млн.$ == стало -3.234 млн.$
До речі, в 2кв.2024 Рахунок поточних операцій = -5.445 млн.$. Це найбільший антирекорд з 2013р. (трохи не дотягли щоб встановить новий антирекорд за всю історію України).
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:24

  Victor8 написав:
  somilitark написав:
  Victor8 написав:Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится :D

А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))

п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?

По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...

Ключевое слово:
20 млрд USD :D наличными :D

хтось думає, що всі можуть вийти з гривнедепо, й з ОВДП. на жаль, ні.

щоб всі отримали гривнедепо, треба щоб банки отримали назад свої ОВДП. та й фізособи теж. але як бачите, в планах бюджету зменшення ОВДП ніхто навіть не розглядає - й це не лише в нашій країні.

тому так, цифри на табло є, але на міжбанк вони не потраплять. я бачу можливість, що десь 200-400 ярдів грн безготівки потенційно можуть витратити на валюту, але це максимум. готівка теж не надто волатильна.

на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 02 сер, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:25

  Victor8 написав:
Ключевое слово:
20 млрд USD :D наличными :D
и это даже без "мотлоха"
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:49

  Shaman написав:
  somilitark написав:
  Shaman написав:чому?

Ви тут краще всіх розбираєтесь в економіці, почекаю вашу версію подій, так би мовити від форумного гуру :lol:

я маю уявлення, але ви про ей фактор взагалі не кажете. те, що ви написали не впливає на кількість емітованих коштів. але то таке :D

Фактор продажу валюти серйозно впливає на кількість гривні в обігу.
Уявіть собі ситуацію, що НБУ не проводив би стерилізацію гривні через інтервенції валюти, це був би піпець.
Сьогодні казали, що НБУ вже продав валюти за 2.5 роки на 60 ярдів доларів, скільки би зараз було гривні в обігу??? Яка була б інфляція??? Який би був курс? 300 чи 500, чи 10 000?
Гривня кудись шла собі, якщо б не було валюти, то люди купували би то до чого могли б дотянутись, тому і тут ви промазали, забираючи гривню з ринка через інтервенції НБУ дає можливість собі емітувати гривню через відсоткові платежі по депосертифікатам, а також можливо продає гривню за валюту банкам, продає гривню Уряду за валюту.
Є заперечення по курсу шкільної логіки?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:00

  Shaman написав:.

на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають

Моя думка, що більшість гривні накопичується у героїв з ЗСУ, більшість воїнів це робітникі з села, приходить зарплата, її навіть фізично немає куди витратити, тому більшість гривні бовтається собі на картках, можливо частину пересилають дружинам і мамам, але більшість просто накопичується в гривні на поточних рахунках, можливо хтось оформлює грндепо. Хоча багато хто з банків дають можливість купити ОВДП аби був банально інтернет.

Стосовно попиту на валюту, а чого рекордний за 12-ть років продаж валюти населенню в липні?
Багато хомяків почали тікати в валюту, бо курс зростає, вже "не вигідно бути патріотом", тому скидують гривню.
НБУ грає в небезпечну гру, девал повинен бути різким і швидким, а не розтягнутим в час, вже мені трохи набридло одне і теж казати Пишному, щось до нього тугенько доходить, поки достатні резерви він може собі дозволити бути таким, але колись може буде боляче :P
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:15

  somilitark написав:Моя думка, що більшість гривні накопичується у героїв з ЗСУ, більшість воїнів це робітникі з села, приходить зарплата, її навіть фізично немає куди витратити, тому більшість гривні бовтається собі на картках, можливо частину пересилають дружинам і мамам, але більшість просто накопичується в гривні на поточних рахунках, можливо хтось оформлює грндепо. Хоча багато хто з банків дають можливість купити ОВДП аби був банально інтернет.

Стосовно попиту на валюту, а чого рекордний за 12-ть років продаж валюти населенню в липні?
Багато хомяків почали тікати в валюту, бо курс зростає, вже "не вигідно бути патріотом", тому скидують гривню.
НБУ грає в небезпечну гру, девал повинен бути різким і швидким, а не розтягнутим в час, вже мені трохи набридло одне і теж казати Пишному, щось до нього тугенько доходить, поки достатні резерви він може собі дозволити бути таким, але колись може буде боляче :P

Перед принятиям Закона о Мобилизации я писал то же самое.
Помнишь как ты кидался тогда?

Хочешь ещё "позитива" от меня?
Эмиссия единственный путь перекрыть дефицит бюджета.
Нельзя принять тупой, коррупционный Закон о Мобилизации, и что б ничего не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:31

Хвиля зниження облікової ставки зупинилась.

Через сприятливі макрофінансові тенденції Нацбанк мав змогу за рік знизити облікову ставку з 25% до 13%. Крім того, регулятору вдалося реалізувати масштабні заходи валютної лібералізації. Однак тепер в НБУ вирішили зупинитися зі зниженням облікової ставки, про це йдеться у останньому "Інфляційному звіті".

Зазначається, що базовий сценарій макропрогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише у 2025 році.

"Надалі простір для пом’якшення процентної політики досить обмежений з огляду на необхідність підтримання стійкості валютного ринку, утримання помірної інфляції у 2024–2025 роках і приведення її до цілі 5% на прогнозному горизонті", - додали в НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:36

  somilitark написав:
  Victor8 написав:
  greenozon написав:Українці скупили рекордний обсяг валюти на тлі падіння курсу гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3502807

Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится :D

А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))

п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?

По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...

За місяць з 40,70 до 41,50:. Непогано
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:45

  somilitark написав:
  Shaman написав:.

на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають

Моя думка, що більшість гривні накопичується у героїв з ЗСУ, більшість воїнів це робітникі з села, приходить зарплата, її навіть фізично немає куди витратити, тому більшість гривні бовтається собі на картках, можливо частину пересилають дружинам і мамам, але більшість просто накопичується в гривні на поточних рахунках, можливо хтось оформлює грндепо. Хоча багато хто з банків дають можливість купити ОВДП аби був банально інтернет.

Стосовно попиту на валюту, а чого рекордний за 12-ть років продаж валюти населенню в липні?
Багато хомяків почали тікати в валюту, бо курс зростає, вже "не вигідно бути патріотом", тому скидують гривню.
НБУ грає в небезпечну гру, девал повинен бути різким і швидким, а не розтягнутим в час, вже мені трохи набридло одне і теж казати Пишному, щось до нього тугенько доходить, поки достатні резерви він може собі дозволити бути таким, але колись може буде боляче :P

є ще варіант (додатково до "гри на пониження" обл.ставки НБУ), що так звані "ухилянти" ідуть в кеш перед зимівкою в "криївках" та підпільних "явках" і "малінах"?
ще як плюс один варіант: "депутати" та інше "врємєнне правітєльство" пакує "Камази"
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