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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:24
Victor8 написав: somilitark написав: Victor8 написав:
Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится
А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))
п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?
По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...
Ключевое слово:
20 млрд USD
наличными
хтось думає, що всі можуть вийти з гривнедепо, й з ОВДП. на жаль, ні.
щоб всі отримали гривнедепо, треба щоб банки отримали назад свої ОВДП. та й фізособи теж. але як бачите, в планах бюджету зменшення ОВДП ніхто навіть не розглядає - й це не лише в нашій країні.
тому так, цифри на табло є, але на міжбанк вони не потраплять. я бачу можливість, що десь 200-400
ярдів грн безготівки потенційно можуть витратити на валюту, але це максимум. готівка теж не надто волатильна.
на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 02 сер, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:25
Victor8 написав:
Ключевое слово:
20 млрд USD
наличными
и это даже без "мотлоха"
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:49
Фактор продажу валюти серйозно впливає на кількість гривні в обігу.
Уявіть собі ситуацію, що НБУ не проводив би стерилізацію гривні через інтервенції валюти, це був би піпець.
Сьогодні казали, що НБУ вже продав валюти за 2.5 роки на 60 ярдів доларів, скільки би зараз було гривні в обігу??? Яка була б інфляція??? Який би був курс? 300 чи 500, чи 10 000?
Гривня кудись шла собі, якщо б не було валюти, то люди купували би то до чого могли б дотянутись, тому і тут ви промазали, забираючи гривню з ринка через інтервенції НБУ дає можливість собі емітувати гривню через відсоткові платежі по депосертифікатам, а також можливо продає гривню за валюту банкам, продає гривню Уряду за валюту.
Є заперечення по курсу шкільної логіки?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:00
Shaman написав:
.
на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають
Моя думка, що більшість гривні накопичується у героїв з ЗСУ, більшість воїнів це робітникі з села, приходить зарплата, її навіть фізично немає куди витратити, тому більшість гривні бовтається собі на картках, можливо частину пересилають дружинам і мамам, але більшість просто накопичується в гривні на поточних рахунках, можливо хтось оформлює грндепо. Хоча багато хто з банків дають можливість купити ОВДП аби був банально інтернет.
Стосовно попиту на валюту, а чого рекордний за 12-ть років продаж валюти населенню в липні?
Багато хомяків почали тікати в валюту, бо курс зростає, вже "не вигідно бути патріотом", тому скидують гривню.
НБУ грає в небезпечну гру, девал повинен бути різким і швидким, а не розтягнутим в час, вже мені трохи набридло одне і теж казати Пишному, щось до нього тугенько доходить, поки достатні резерви він може собі дозволити бути таким, але колись може буде боляче
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:15
somilitark написав:
Моя думка, що більшість гривні накопичується у героїв з ЗСУ, більшість воїнів це робітникі з села, приходить зарплата, її навіть фізично немає куди витратити, тому більшість гривні бовтається собі на картках, можливо частину пересилають дружинам і мамам, але більшість просто накопичується в гривні на поточних рахунках, можливо хтось оформлює грндепо. Хоча багато хто з банків дають можливість купити ОВДП аби був банально інтернет.
Стосовно попиту на валюту, а чого рекордний за 12-ть років продаж валюти населенню в липні?
Багато хомяків почали тікати в валюту, бо курс зростає, вже "не вигідно бути патріотом", тому скидують гривню.
НБУ грає в небезпечну гру, девал повинен бути різким і швидким, а не розтягнутим в час, вже мені трохи набридло одне і теж казати Пишному, щось до нього тугенько доходить, поки достатні резерви він може собі дозволити бути таким, але колись може буде боляче
Перед принятиям Закона о Мобилизации я писал то же самое.
Помнишь как ты кидался тогда?
Хочешь ещё "позитива" от меня?
Эмиссия единственный путь перекрыть дефицит бюджета.
Нельзя принять тупой, коррупционный Закон о Мобилизации, и что б ничего не было.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:31
Через сприятливі макрофінансові тенденції Нацбанк мав змогу за рік знизити облікову ставку з 25% до 13%. Крім того, регулятору вдалося реалізувати масштабні заходи валютної лібералізації. Однак тепер в НБУ вирішили зупинитися зі зниженням облікової ставки, про це йдеться у останньому "Інфляційному звіті".
Зазначається, що базовий сценарій макропрогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише у 2025 році.
"Надалі простір для пом’якшення процентної політики досить обмежений з огляду на необхідність підтримання стійкості валютного ринку, утримання помірної інфляції у 2024–2025 роках і приведення її до цілі 5% на прогнозному горизонті", - додали в НБУ.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:36
somilitark написав: Victor8 написав:
Больше 20 млрд USD наличными все равно скупить за гривну не получится
А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))
п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?
По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...
За місяць з 40,70 до 41,50:. Непогано
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:45
somilitark написав: Shaman написав:
.
на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають
Моя думка, що більшість гривні накопичується у героїв з ЗСУ, більшість воїнів це робітникі з села, приходить зарплата, її навіть фізично немає куди витратити, тому більшість гривні бовтається собі на картках, можливо частину пересилають дружинам і мамам, але більшість просто накопичується в гривні на поточних рахунках, можливо хтось оформлює грндепо. Хоча багато хто з банків дають можливість купити ОВДП аби був банально інтернет.
Стосовно попиту на валюту, а чого рекордний за 12-ть років продаж валюти населенню в липні?
Багато хомяків почали тікати в валюту, бо курс зростає, вже "не вигідно бути патріотом", тому скидують гривню.
НБУ грає в небезпечну гру, девал повинен бути різким і швидким, а не розтягнутим в час, вже мені трохи набридло одне і теж казати Пишному, щось до нього тугенько доходить, поки достатні резерви він може собі дозволити бути таким, але колись може буде боляче
є ще варіант (додатково до "гри на пониження" обл.ставки НБУ), що так звані "ухилянти" ідуть в кеш перед зимівкою в "криївках" та підпільних "явках" і "малінах"?
ще як плюс один варіант: "депутати" та інше "врємєнне правітєльство" пакує "Камази"
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:23
flyman написав: somilitark написав: Shaman написав:
.
на поточний момент населення чомусь воліє збільшувати гривневі залишки на рахунках, валютні майже не зростають
Моя думка, що більшість гривні накопичується у героїв з ЗСУ, більшість воїнів це робітникі з села, приходить зарплата, її навіть фізично немає куди витратити, тому більшість гривні бовтається собі на картках, можливо частину пересилають дружинам і мамам, але більшість просто накопичується в гривні на поточних рахунках, можливо хтось оформлює грндепо. Хоча багато хто з банків дають можливість купити ОВДП аби був банально інтернет.
Стосовно попиту на валюту, а чого рекордний за 12-ть років продаж валюти населенню в липні?
Багато хомяків почали тікати в валюту, бо курс зростає, вже "не вигідно бути патріотом", тому скидують гривню.
НБУ грає в небезпечну гру, девал повинен бути різким і швидким, а не розтягнутим в час, вже мені трохи набридло одне і теж казати Пишному, щось до нього тугенько доходить, поки достатні резерви він може собі дозволити бути таким, але колись може буде боляче
є ще варіант (додатково до "гри на пониження" обл.ставки НБУ), що так звані "ухилянти" ідуть в кеш перед зимівкою в "криївках" та підпільних "явках" і "малінах"?
ще як плюс один варіант: "депутати" та інше "врємєнне правітєльство" пакує "Камази"
Питання до вас, ви продавали ОВДП, а на одержану гривню валюту купували ?
Востаннє редагувалось somilitark
в П'ят 02 сер, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:24
sens написав:
За місяць з 40,70 до 41,50:. Непогано
Для кого непогано?
Особисто для мене це була неприємна несподіванка(((
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