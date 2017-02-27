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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:25
Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:38
somilitark написав:
По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...
Перед зарплатами. В пн-вт - обидва курси вгору. МБ з темпом 10 коп/день, готівка більшим темпом, збільшивши розрив
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Visky
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