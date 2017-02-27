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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11571115721157311574

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 32
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
16%
5
41,50-42,00
47%
15
42,00-42,50
13%
4
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:25

Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:38

  somilitark написав:По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...
Перед зарплатами. В пн-вт - обидва курси вгору. МБ з темпом 10 коп/день, готівка більшим темпом, збільшивши розрив
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Американский фондовый рынок сегодня потерял $2.9 триллиона — худший результат с марта 2020 года.
Стоит отметить, что японский фондовый рынок сегодня падал на наибольшее значение с 1987 года.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:35

  Visky написав:Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні

крах долара
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:47

flyman З урахуванням обвалу фонди, беріть вище - крах штатів!
Visky
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