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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:25
Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні
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Visky
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:38
somilitark написав:
По курсу, готівка знизилась, а саме працюють 41.43 на 41.50, Міжбанк трохи зріс, звузились і наблизились один до одного ці двоє з солодкої парочки...
Перед зарплатами. В пн-вт - обидва курси вгору. МБ з темпом 10 коп/день, готівка більшим темпом, збільшивши розрив
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:33
Американский фондовый рынок сегодня потерял $2.9 триллиона — худший результат с марта 2020 года.
Стоит отметить, что японский фондовый рынок сегодня падал на наибольшее значение с 1987 года.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:35
Visky написав:
Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні
крах долара
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flyman
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:47
flyman З урахуванням обвалу фонди, беріть вище - крах штатів!
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Visky
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:16
flyman написав: Visky написав:
Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні
крах долара
Вчасно вийшов з ОВДП в зєлєнь, классіка мудрих рішень(с)...
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:22
flyman написав: Visky написав:
Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні
крах долара
Навпаки, доляр укріпився відносно всього: фонди, кріпти та комодітіз.
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oleg49
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:44
Visky написав:
В пн-вт - обидва курси вгору. МБ з темпом 10 коп/день, готівка більшим темпом, збільшивши розрив
І до яких показників вангуєте ріст?..
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:04
oleg49 написав: flyman написав: Visky написав:
Сьогодні ціна на нафту і золото, курс $ до ВКВ обвалилися, Є/$ рвонув з під 1,08- за 1,09+.
З'явився прогноз про зниження ФРС ставки на 0,5 на наступному засіданні у вересні
крах долара
Навпаки, доляр укріпився відносно всього: фонди, кріпти та комодітіз.
і золото?
-
flyman
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:33
Индекс страха VIX + 26%
Страшно стало инвестору…
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Чукча2
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