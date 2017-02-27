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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11572115731157411575

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 33
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
15%
5
41,50-42,00
45%
15
42,00-42,50
12%
4
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:37

  Чукча2 написав:Индекс страха VIX + 26%
Страшно стало инвестору…

нафта вниз!
дивно, згідно теорії, долар мав би подешвшати, а комодітіс подорожати при новинах про те що ФРС понизить ставку
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 00:35

Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса. Не кожного дня такі пертурбації
Visky
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