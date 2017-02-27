нафта вниз!
дивно, згідно теорії, долар мав би подешвшати, а комодітіс подорожати при новинах про те що ФРС понизить ставку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:37
Додано: Суб 03 сер, 2024 00:35
Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса. Не кожного дня такі пертурбації
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