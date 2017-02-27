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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:37
Чукча2 написав:
Индекс страха VIX + 26%
Страшно стало инвестору…
нафта вниз!
дивно, згідно теорії, долар мав би подешвшати, а комодітіс подорожати при новинах про те що ФРС понизить ставку
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flyman
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Додано: Суб 03 сер, 2024 00:35
Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса.
Навіть Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп.
Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 08:14
flysoulfly написав: flyman написав: Bobua написав:
Не сумуйте.
Все по плану
хотаб каже, що ОВДПешники лохи, а не фінансисти
̶Х̶о̶т̶а̶б̶ каже? ...життя каже
“не тільки лиш всі бачать майбутнє...” 😒
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Bobua
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Додано: Суб 03 сер, 2024 09:21
Чукча2 написав:
Индекс страха VIX + 26%
а протилежний - індекс Щастя буває?
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greenozon
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Додано: Суб 03 сер, 2024 09:47
greenozon написав: Чукча2 написав:
Индекс страха VIX + 26%
а протилежний - індекс Щастя буває?
Бывает.
Где-то встречал подобные рейтинги.
В Бутане подобный индекс является главным показателем в государстве. Он там важнее, чем у нас ВВП.
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