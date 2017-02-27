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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11572115731157411575

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 34
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
2
41,00-41,50
15%
5
41,50-42,00
47%
16
42,00-42,50
12%
4
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:37

  Чукча2 написав:Индекс страха VIX + 26%
Страшно стало инвестору…

нафта вниз!
дивно, згідно теорії, долар мав би подешвшати, а комодітіс подорожати при новинах про те що ФРС понизить ставку
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 00:35

Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса.
Навіть Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. :D
Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 08:14

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  Bobua написав:Не сумуйте.
Все по плану

хотаб каже, що ОВДПешники лохи, а не фінансисти
̶Х̶о̶т̶а̶б̶ каже? ...життя каже :(


“не тільки лиш всі бачать майбутнє...” 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 09:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Чукча2 написав:Индекс страха VIX + 26%

а протилежний - індекс Щастя буває? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 09:47

  greenozon написав:
  Чукча2 написав:Индекс страха VIX + 26%

а протилежний - індекс Щастя буває? :)

Бывает.
Где-то встречал подобные рейтинги.
В Бутане подобный индекс является главным показателем в государстве. Он там важнее, чем у нас ВВП.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 10:07

  greenozon написав:
  Чукча2 написав:Индекс страха VIX + 26%

а протилежний - індекс Щастя буває? :)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%8C%D1%8F
vitaliiangel
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