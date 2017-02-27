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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:37
Чукча2 написав:
Индекс страха VIX + 26%
Страшно стало инвестору…
нафта вниз!
дивно, згідно теорії, долар мав би подешвшати, а комодітіс подорожати при новинах про те що ФРС понизить ставку
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flyman
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Додано: Суб 03 сер, 2024 00:35
Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса.
Навіть Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп.
Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 08:14
flysoulfly написав: flyman написав: Bobua написав:
Не сумуйте.
Все по плану
хотаб каже, що ОВДПешники лохи, а не фінансисти
̶Х̶о̶т̶а̶б̶ каже? ...життя каже
“не тільки лиш всі бачать майбутнє...” 😒
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Bobua
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Додано: Суб 03 сер, 2024 09:21
Чукча2 написав:
Индекс страха VIX + 26%
а протилежний - індекс Щастя буває?
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greenozon
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Додано: Суб 03 сер, 2024 09:47
greenozon написав: Чукча2 написав:
Индекс страха VIX + 26%
а протилежний - індекс Щастя буває?
Бывает.
Где-то встречал подобные рейтинги.
В Бутане подобный индекс является главным показателем в государстве. Он там важнее, чем у нас ВВП.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 11:05
Shaman написав: somilitark написав:
А може хоч трохи подумаєте?
Скільки гривні на рахунках громадян і юросіб в банках?
Скільки на грндепозитах і ОВДП?
Як там один чорт казав: вже не смішно?)))
п.с. чомусь за таких рекордних покупок валюти кількість гривні ні на готівці, ні в безготівковому обігу не зменшується, може задасте собі простеньке питання чому так відбувається?
...
чому?
somilitark написав:
Фактор продажу валюти серйозно впливає на кількість гривні в обігу.
Уявіть собі ситуацію, що НБУ не проводив би стерилізацію гривні через інтервенції валюти, це був би піпець.
Сьогодні казали, що НБУ вже продав валюти за 2.5 роки на 60 ярдів доларів, скільки би зараз було гривні в обігу??? Яка була б інфляція??? Який би був курс? 300 чи 500, чи 10 000?
Гривня кудись шла собі, якщо б не було валюти, то люди купували би то до чого могли б дотянутись, тому і тут ви промазали, забираючи гривню з ринка через інтервенції НБУ дає можливість собі емітувати гривню через відсоткові платежі по депосертифікатам, а також можливо продає гривню за валюту банкам, продає гривню Уряду за валюту.
Є заперечення по курсу шкільної логіки?
взагалі дискусія почалася з того, чого при таких великих продажах валюти кількість емітованої гривні не зменшується. ви правильно зауважили, що при продажі на міжбанку валюти, НБУ забирає гривню з банківської системи. якщо за період війни склали 68
ярдів дол, то через це НБУ прибрав 2,4
трлн грн. звідки пішла помилкова ідея про велике прибирання гривні з обігу.
але чомусь не написали, а звідки тоді стільки гривні на залишках. я вже неодноразово писав, що це компенсується зустрічним потоком гривні, якою НБУ забезпечує уряд в рахунок іноземної допомоги. за час війни ця сума склала 3,1
трлн грн (це включно з емісією).
не знаю, де я там у вас промазав (щось ви вигадали), але підсвідомо ви прийшли до проблеми, яку мають всі країни з великим торговим профіцитом - це й Китай, й Раша до війни. якщо емітувати внутрішню валюту під весь профіцит іноземної валюти, то це буде сприяти внутрішній інфляції. але це окреме велике питання, кожна країна вирішує це по-своєму. до речі, в Раші це було цікаво збалансовано...
ми приєдналися до цього пулу країн через великий обсяг іноземної допомоги. й наше рішення - ми прибираємо надлишок гривні через інтервенції НБУ, через великий торговий дефіцит. яка має бути валютна політика в такій ситуації - я не знаю, здається це взагалі унікальна ситуація
а коли пропонує обговорити це на форумі, то чомусь бачу відповіді - хто ми такі, щоб таке обговорювати. наче це не фінансовий форум, де ще влаштувати цю дискусію. у більшості не вистачає відповідних знань - це проблема.
якось так
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Shaman
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Додано: Суб 03 сер, 2024 11:47
Shaman написав: somilitark написав:
Фактор продажу валюти серйозно впливає на кількість гривні в обігу.
Уявіть собі ситуацію, що НБУ не проводив би стерилізацію гривні через інтервенції валюти, це був би піпець.
Сьогодні казали, що НБУ вже продав валюти за 2.5 роки на 60 ярдів доларів, скільки би зараз було гривні в обігу??? Яка була б інфляція??? Який би був курс? 300 чи 500, чи 10 000?
Гривня кудись шла собі, якщо б не було валюти, то люди купували би то до чого могли б дотянутись, тому і тут ви промазали, забираючи гривню з ринка через інтервенції НБУ
дає можливість собі емітувати гривню через відсоткові платежі по депосертифікатам, а також можливо продає гривню за валюту банкам, продає гривню Уряду за валюту.
Є заперечення по курсу шкільної логіки?
взагалі дискусія почалася з того, чого при таких великих продажах валюти кількість емітованої гривні не зменшується. ви правильно зауважили, що при продажі на міжбанку валюти, НБУ забирає гривню з банківської системи. якщо за період війни склали 68
ярдів дол, то через це НБУ прибрав 2,4
трлн грн. звідки пішла помилкова ідея про велике прибирання гривні з обігу.
але чомусь не написали, а звідки тоді стільки гривні на залишках. я вже неодноразово писав, що це компенсується зустрічним потоком гривні, якою НБУ забезпечує уряд в рахунок іноземної допомоги. за час війни ця сума склала 3,1
трлн грн (це включно з емісією).
не знаю, де я там у вас промазав (щось ви вигадали), але підсвідомо ви прийшли до проблеми, яку мають всі країни з великим торговим профіцитом - це й Китай, й Раша до війни. якщо емітувати внутрішню валюту під весь профіцит іноземної валюти, то це буде сприяти внутрішній інфляції. але це окреме велике питання, кожна країна вирішує це по-своєму. до речі, в Раші це було цікаво збалансовано...
ми приєдналися до цього пулу країн через великий обсяг іноземної допомоги. й наше рішення - ми прибираємо надлишок гривні через інтервенції НБУ, через великий торговий дефіцит. яка має бути валютна політика в такій ситуації - я не знаю, здається це взагалі унікальна ситуація
а коли пропонує обговорити це на форумі, то чомусь бачу відповіді - хто ми такі, щоб таке обговорювати. наче це не фінансовий форум, де ще влаштувати цю дискусію. у більшості не вистачає відповідних знань - це проблема.
якось так
Виділив\підкреслив те що ви пропустили і кудись понеслись, явно не ті зробили висновки(((
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somilitark
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