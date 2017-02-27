|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:59
Ви казали, що я прогавив канал накачування гривнею Уряда від НБУ, я про це вказав, я це мав на увазі.
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2832
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34402
|37023489
|
|
|1988
|13278019
|
|
|7978
|23208585
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|