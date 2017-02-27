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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11573115741157511576

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 38
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
16%
6
41,50-42,00
47%
18
42,00-42,50
11%
4
42,50-43,00
8%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:59

  somilitark написав:
  Shaman написав:а взагалі ми кажемо про одне й те ж, тільки різними словами. але ви кажете, що я роблю не ті висновки :D

Ви казали, що я прогавив канал накачування гривнею Уряда від НБУ, я про це вказав, я це мав на увазі.


а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:35

За крок до перевороту думок©

  Yuri_61 написав:а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Отакої😱
А як же 36....37 взимку?

Чи то девальвація у 2рази вже після зими?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:39

  Yuri_61 написав:
  somilitark написав:
  Shaman написав:а взагалі ми кажемо про одне й те ж, тільки різними словами. але ви кажете, що я роблю не ті висновки :D

Ви казали, що я прогавив канал накачування гривнею Уряда від НБУ, я про це вказав, я це мав на увазі.


а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази

В короткостроковій перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було минуло в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ше в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:46

  Yuri_61 написав:а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази

В короткостроковій перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись, все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ще в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:51

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Отакої😱
А як же 36....37 взимку?

Чи то девальвація у 2рази вже після зими?

впевнений, що ні в цьому ні в наступному, тому що ЗВР повні, зарплати і пенсії не ростуть, тому НБУ легко тримати зараз курс гривні
імхо девальвація десь в 2026 відбудеться, щоб компенсувати відсотки по ОВДП і депозитам
Yuri_61
 
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