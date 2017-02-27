Ви казали, що я прогавив канал накачування гривнею Уряда від НБУ, я про це вказав, я це мав на увазі.
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:59
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:35
За крок до перевороту думок©
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:39
В короткостроковій перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було минуло в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ше в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:46
В короткостроковій перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись, все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ще в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:51
впевнений, що ні в цьому ні в наступному, тому що ЗВР повні, зарплати і пенсії не ростуть, тому НБУ легко тримати зараз курс гривні
імхо девальвація десь в 2026 відбудеться, щоб компенсувати відсотки по ОВДП і депозитам
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