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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:59
Ви казали, що я прогавив канал накачування гривнею Уряда від НБУ, я про це вказав, я це мав на увазі.
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
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Yuri_61
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:35
Yuri_61 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Отакої😱
А як же 36....37 взимку?
Чи то девальвація у 2рази вже після зими?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:39
Yuri_61 написав:
Ви казали, що я прогавив канал накачування гривнею Уряда від НБУ, я про це вказав, я це мав на увазі.
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
В короткостроковій
перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було минуло в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ше в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:46
Yuri_61 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
В короткостроковій
перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись, все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ще в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:51
Успіх написав: Yuri_61 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Отакої😱
А як же 36....37 взимку?
Чи то девальвація у 2рази вже після зими?
впевнений, що ні в цьому ні в наступному, тому що ЗВР повні, зарплати і пенсії не ростуть, тому НБУ легко тримати зараз курс гривні
імхо девальвація десь в 2026 відбудеться, щоб компенсувати відсотки по ОВДП і депозитам
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:25
Успіх написав: Yuri_61 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Отакої😱
А як же 36....37 взимку?
Чи то девальвація у 2рази вже після зими?
Успіх, будь ласка, щоб по закінченню своїх гривнедепо трішки перейли у валюту, бо і Ви переживаєте...і люди на форумі
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:28
oleg49 написав: Yuri_61 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
В короткостроковій
перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік)
ну це в залежності від того, з якого моменту починати рахувати...
Я очікую від 19-20% за рік
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:32
somilitark написав:
Готівка падає, працюють 41.35 на 41.45. трохи дивно, але факт є.
Може перші числа місяця працюють і карусєльщикі заметушились..
карусєльщикі ? звідки вони з'являться
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:12
sergikkc007 написав: Успіх написав: Yuri_61 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
Отакої😱
А як же 36....37 взимку?
Чи то девальвація у 2рази вже після зими?
Успіх, будь ласка, щоб по закінченню своїх гривнедепо трішки перейли у валюту
, бо і Ви переживаєте...і люди на форумі
А чого тільки "трішки"?
"Трішки" - то я ще з червня почав заходити у конвертдепо/валюту!
А далі, з кожним завершеним гривнедепо - буде як "снігова лавина"!
Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!©
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:46
Shaman написав:
я не знаю, здається це взагалі унікальна ситуація
а хіба Білоруси не так живуть: дефіцит їм покривають кредити від москалів, які ніхто не повертає. ИМХО в таких умовах потрібно фіксувати курс і мінімізувати облікову ставку.
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