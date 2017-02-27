|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:15
sergey_sryvkin написав: Visky написав:
В пн-вт - обидва курси вгору. МБ з темпом 10 коп/день, готівка більшим темпом, збільшивши розрив
І до яких показників вангуєте ріст?..
А хіба це можливо при ручному управлінні ним НБУ? Ну, можна припустити, що під 42 по готівці, як і в минулому місяці, з максимумом в передавансову сб 17.08.
Але це немов би гадати на основі поведінки картярського шулера в попередніх роздачах...
НБУ може в будь-який момент змінити цей сценарій
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1232
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:22
somilitark написав:
Готівка падає, працюють 41.35 на 41.45.
трохи дивно, але факт є.
Може перші числа місяця працюють і карусєльщикі заметушились..
Вже писав: зазвичай так перед зарплатами 5 числа
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1232
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:36
Visky написав:
Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса.
Навіть Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп.
Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
А Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та вимушено погодилася
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1232
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:51
Visky написав: Visky написав:
Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп.
Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
А Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та вимушено погодилася
нашо американцям той старпер? - ХЗ
без п'яти хвилин злочинець офіційно...
занадто старий, послаблене здоров'я, безкінечні стреси, забуває шо казав,
ним маніпулюють як лялькою
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5181
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1676 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34402
|37023696
|
|
|1988
|13278089
|
|
|7978
|23208626
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|