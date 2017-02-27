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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11575115761157711578>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 40
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
50%
20
42,00-42,50
10%
4
42,50-43,00
8%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:15

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:В пн-вт - обидва курси вгору. МБ з темпом 10 коп/день, готівка більшим темпом, збільшивши розрив

І до яких показників вангуєте ріст?..
А хіба це можливо при ручному управлінні ним НБУ? Ну, можна припустити, що під 42 по готівці, як і в минулому місяці, з максимумом в передавансову сб 17.08.
Але це немов би гадати на основі поведінки картярського шулера в попередніх роздачах...
НБУ може в будь-який момент змінити цей сценарій
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:22

  somilitark написав:Готівка падає, працюють 41.35 на 41.45.
трохи дивно, але факт є.
Може перші числа місяця працюють і карусєльщикі заметушились..
Вже писав: зазвичай так перед зарплатами 5 числа
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:36

  Visky написав:Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса.
Навіть Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. :D
Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
А Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та вимушено погодилася
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:51

  Visky написав:
  Visky написав:Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп.
Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
А Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та вимушено погодилася
нашо американцям той старпер? - ХЗ
без п'яти хвилин злочинець офіційно...
занадто старий, послаблене здоров'я, безкінечні стреси, забуває шо казав,
ним маніпулюють як лялькою
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році.

Так є причина:
Ярослав Железняк:
"Нагадаю, що навіть з міжнародною допомогою від МВФ ми за липень загалом залучили тільки 240,5 млрд грн. Тому і логічно чому так багато продав валюти НБУ (на 3,16 млрд $). У серпні ми чекаємо поки тільки перший транш від США на 3,9 млрд доларів"
Повідомлялось, що загальний фонд держбюджету в липні отримав 120,3 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidatki-bju ... utat-.html

НБУ почав догадуватись, що наступного року мігранти не будуть масово повертатись, але чомусь вважає, що ось вже у 2026 р. піде перелом https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=7
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:00

  Ой+ написав:
  oleg49 написав:В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році.

Так є причина:
Ярослав Железняк:
"Нагадаю, що навіть з міжнародною допомогою від МВФ ми за липень загалом залучили тільки 240,5 млрд грн. Тому і логічно чому так багато продав валюти НБУ (на 3,16 млрд $). У серпні ми чекаємо поки тільки перший транш від США на 3,9 млрд доларів"
Повідомлялось, що загальний фонд держбюджету в липні отримав 120,3 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidatki-bju ... utat-.html

НБУ почав догадуватись, що наступного року мігранти не будуть масово повертатись, але чомусь вважає, що ось вже у 2026 р. піде перелом https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=7

а як пов'язано збільшення витрат НБУ зі зменшенням допомоги?

НБУ більше витрачає коштів, що від'ємне сальдо торгових операцій стало гірше. та й населення більше доларів купувати
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:13

  Ой+ написав:
Ярослав Железняк:

Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються
раптово!
:twisted: тож податки та збори тре підняти , шоб платили краще
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:19

  Ой+ написав:В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році.

Відповідь на три літери - ТЦК
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а як пов'язано збільшення витрат НБУ зі зменшенням допомоги?

Мінфін на загал всього менше збирає, ось НБУ і компенсовує. З іншого боку курс грн вниз, населення охочіше до валюти. Далі по спіралі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:32

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:
Ярослав Железняк:

Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються
раптово!
:twisted: тож податки та збори тре підняти , шоб платили краще

Цікво, а що ж це таке весною трапилося? Раніше ж все було гуд.
BIGor
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