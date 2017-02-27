Visky написав:В пн-вт - обидва курси вгору. МБ з темпом 10 коп/день, готівка більшим темпом, збільшивши розрив
І до яких показників вангуєте ріст?..
А хіба це можливо при ручному управлінні ним НБУ? Ну, можна припустити, що під 42 по готівці, як і в минулому місяці, з максимумом в передавансову сб 17.08. Але це немов би гадати на основі поведінки картярського шулера в попередніх роздачах... НБУ може в будь-який момент змінити цей сценарій
Visky написав:Крипта ще суттєво здала і продовжує падіння на фоні закриття фондових ринків і форекса. Навіть Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
А Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та вимушено погодилася
Visky написав:Трамп шарахнувся в іншу сторону. Нещодавно він вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. Не кожного дня такі пертурбації. І що то коїться, що таке спонукає?
А Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та вимушено погодилася
нашо американцям той старпер? - ХЗ без п'яти хвилин злочинець офіційно... занадто старий, послаблене здоров'я, безкінечні стреси, забуває шо казав, ним маніпулюють як лялькою
oleg49 написав:В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році.
Так є причина:
Ярослав Железняк: "Нагадаю, що навіть з міжнародною допомогою від МВФ ми за липень загалом залучили тільки 240,5 млрд грн. Тому і логічно чому так багато продав валюти НБУ (на 3,16 млрд $). У серпні ми чекаємо поки тільки перший транш від США на 3,9 млрд доларів" Повідомлялось, що загальний фонд держбюджету в липні отримав 120,3 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidatki-bju ... utat-.html
oleg49 написав:В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було в минулому році.
Так є причина:
Ярослав Железняк: "Нагадаю, що навіть з міжнародною допомогою від МВФ ми за липень загалом залучили тільки 240,5 млрд грн. Тому і логічно чому так багато продав валюти НБУ (на 3,16 млрд $). У серпні ми чекаємо поки тільки перший транш від США на 3,9 млрд доларів" Повідомлялось, що загальний фонд держбюджету в липні отримав 120,3 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidatki-bju ... utat-.html