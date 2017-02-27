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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11575115761157711578

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 40
Менше 39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
50%
20
42,00-42,50
10%
4
42,50-43,00
8%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
3%
1
Більше 44,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:33

  Ой+ написав:
  Shaman написав:а як пов'язано збільшення витрат НБУ зі зменшенням допомоги?

Мінфін на загал всього менше збирає, ось НБУ і компенсовує. З іншого боку курс грн вниз, населення охочіше до валюти. Далі по спіралі.

ні, не так. можливо це не так очевидно, але гривня від продажу ЗВР до мінфіну не потрапляють, нема такого зв'язку. хоча чомусь багато хто думає по-іншому.
Shaman
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