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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2024 20:33
Ой+ написав:
Мінфін на загал всього менше збирає, ось НБУ і компенсовує
Shaman написав:
а як пов'язано збільшення витрат НБУ зі зменшенням допомоги?
. З іншого боку курс грн вниз, населення охочіше до валюти. Далі по спіралі.
ні, не так. можливо це не так очевидно, але гривня від продажу ЗВР до мінфіну не потрапляють
, нема такого зв'язку. хоча чомусь багато хто думає по-іншому.
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