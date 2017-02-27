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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11575115761157711578

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 41
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
51%
21
42,00-42,50
10%
4
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:33

  Ой+ написав:
  Shaman написав:а як пов'язано збільшення витрат НБУ зі зменшенням допомоги?

Мінфін на загал всього менше збирає, ось НБУ і компенсовує. З іншого боку курс грн вниз, населення охочіше до валюти. Далі по спіралі.

ні, не так. можливо це не так очевидно, але гривня від продажу ЗВР до мінфіну не потрапляють, нема такого зв'язку. хоча чомусь багато хто думає по-іншому.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:51

  flyman написав:і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:14

  Visky написав:
  flyman написав:і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Символічно
Шабля-Україна-Золото
Поки мужики воюють їх жінки довели що не тільки козаки віртуозно володіли шаблею
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 02:05

  Visky написав: Трамп нещодавно вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. :D
А потім Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та наче вимушено погодилася

Цирк! американський. А тепер Харріс відмовилась від дебатів на Фоксі, викрутившись з позиції "стадіон так стадіон!": "Я прийду на дебати на телеканал ABC 10 вересня, навіть якщо Трамп туди не зʼявиться". Цілком ймовірно, що "дебати" вони проведуть самі з собою на різних каналах в різний час
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 06:22

  Visky написав:
  Visky написав: Трамп нещодавно вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. :D
А потім Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та наче вимушено погодилася

Цирк! американський. А тепер Харріс відмовилась від дебатів на Фоксі, викрутившись з позиції "стадіон так стадіон!": "Я прийду на дебати на телеканал ABC 10 вересня, навіть якщо Трамп туди не зʼявиться". Цілком ймовірно, що "дебати" вони проведуть самі з собою на різних каналах в різний час


Мені їх поведінка цілком нагадує як партнери з далекобійними ракетами - дамо/недамо, та або бити/не бити та або надаємо згоду/не надаємо згоду. Проте є Фіцьо і Орбан - все чітко і зрозуміло.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 07:13

  oleg49 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази

В короткостроковій перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було минуло в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ше в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".[/quote]
еффективним "не вистачає 500 млрд" до кінця
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 07:16

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:
Ярослав Железняк:

Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються
раптово!
:twisted: тож податки та збори тре підняти , шоб платили краще

зато мобілізація план виконала і перевиконала
flyman
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