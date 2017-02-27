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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2024 20:33
Ой+ написав:
Мінфін на загал всього менше збирає, ось НБУ і компенсовує
Shaman написав:
а як пов'язано збільшення витрат НБУ зі зменшенням допомоги?
. З іншого боку курс грн вниз, населення охочіше до валюти. Далі по спіралі.
ні, не так. можливо це не так очевидно, але гривня від продажу ЗВР до мінфіну не потрапляють
, нема такого зв'язку. хоча чомусь багато хто думає по-іншому.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 21:51
flyman написав:
і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:14
Visky написав: flyman написав:
і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Символічно
Шабля-Україна-Золото
Поки мужики воюють їх жінки довели що не тільки козаки віртуозно володіли шаблею
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Додано: Нед 04 сер, 2024 02:05
Visky написав:
Трамп нещодавно вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп.
А потім Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та наче вимушено погодилася
Цирк! американський. А тепер Харріс відмовилась від дебатів на Фоксі, викрутившись з позиції "стадіон так стадіон!": "Я прийду на дебати на телеканал ABC 10 вересня, навіть якщо Трамп туди не зʼявиться". Цілком ймовірно, що "дебати" вони проведуть самі з собою на різних каналах в різний час
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Додано: Нед 04 сер, 2024 06:22
Visky написав: Visky написав:
Трамп нещодавно вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп.
А потім Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та наче вимушено погодилася
Цирк! американський. А тепер Харріс відмовилась від дебатів на Фоксі, викрутившись з позиції "стадіон так стадіон!": "Я прийду на дебати на телеканал ABC 10 вересня, навіть якщо Трамп туди не зʼявиться". Цілком ймовірно, що "дебати" вони проведуть самі з собою на різних каналах в різний час
Мені їх поведінка цілком нагадує як партнери з далекобійними ракетами - дамо/недамо, та або бити/не бити та або надаємо згоду/не надаємо згоду. Проте є Фіцьо і Орбан - все чітко і зрозуміло.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:13
oleg49 написав:
а я бачу в інтервенціях НБУ загрозу у девальвації гривні як мінімум ще в 2 рази
В короткостроковій
перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було минуло в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ше в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".[/quote]
еффективним "не вистачає 500 млрд" до кінця
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Додано: Нед 04 сер, 2024 07:16
flysoulfly написав: Ой+ написав:
Ярослав Железняк:
Порівнюючи з надходження попередніх місяців, Мінфін в липні отримав на 18 млрд грн менше, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Тобто вже півроку доходи бюджету скорочуються
раптово!
тож податки та збори тре підняти , шоб платили краще
зато мобілізація план виконала і перевиконала
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