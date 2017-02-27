ні, не так. можливо це не так очевидно, але гривня від продажу ЗВР до мінфіну не потрапляють, нема такого зв'язку. хоча чомусь багато хто думає по-іншому.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2024 20:33
ні, не так. можливо це не так очевидно, але гривня від продажу ЗВР до мінфіну не потрапляють, нема такого зв'язку. хоча чомусь багато хто думає по-іншому.
Додано: Суб 03 сер, 2024 21:51
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:14
Додано: Нед 04 сер, 2024 02:05
Цирк! американський. А тепер Харріс відмовилась від дебатів на Фоксі, викрутившись з позиції "стадіон так стадіон!": "Я прийду на дебати на телеканал ABC 10 вересня, навіть якщо Трамп туди не зʼявиться". Цілком ймовірно, що "дебати" вони проведуть самі з собою на різних каналах в різний час
Додано: Нед 04 сер, 2024 06:22
Мені їх поведінка цілком нагадує як партнери з далекобійними ракетами - дамо/недамо, та або бити/не бити та або надаємо згоду/не надаємо згоду. Проте є Фіцьо і Орбан - все чітко і зрозуміло.
Додано: Нед 04 сер, 2024 07:13
В короткостроковій перспективі, я не бачу жодних загроз (НБУ девальвує гривню на десь на 15% за рік). В останні кілька місяців НБУ наливає в 1.5 рази більше ніж це було минуло в минулому році. Поки щедрість НБУ буде продовжуватись все буде ок. А от скільки, ця щедрість протримається, це складне питання.
Ше в лютому я побудував прогноз величини інтервенцій НБУ на кінець 2024. Оновлюю кожну суботу. Крива кожен тиждень все більше "закручується" вгору. Тиждень тому, прогноз інтервенцій на кінець року становив 35-40 млрд.$ Зараз 37-41 млрд.$.
Прогноз базується на цьогорічних даних і збудеться за умови, що НБУ не дьорне "стоп-кран".[/quote]
еффективним "не вистачає 500 млрд" до кінця
Додано: Нед 04 сер, 2024 07:16
зато мобілізація план виконала і перевиконала
Додано: Нед 04 сер, 2024 08:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що там, буде чорний понеділок/лебідь в США на біржах? Хто знає?
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:42
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway slashed its stake in tech giant Apple by nearly 50%, according to Berkshire’s second quarter earnings report released on Saturday.
Додано: Нед 04 сер, 2024 13:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
що там з грошима?
липень завершився, й всі почали обговорювати деякі рекорди пов'язані з міжбанком. а саме, розмір інтервенцій в сумі 3,3 ярди дол. але насправді, стрибок інтервенцій пройшов в червні проти травня. бо є такий фактор, про який забувають казати, коли порівнюють місяць до місяця, - а саме кількість робочих дней. бо в травні їх 23, червень - 20, липень знову 23. тому середній розмір інтервенцій в день в травні - 134 млн дол, в червні - 149 млн дол, в липні - 144 млн дол.
при чому операції клієнтів банків з безготівкової майже не змінюються. продаж валюти був в районі 205 млн дол на день (в липні навіть трохи менше, ніж в червні), середній дефіцит на день - 65-70 млн дол, а загалом за місяць десь 1,5 ярди дол.
сальдо операцій з готівковою валютою якщо читати заголовки статей встановила рекорд, хоча насправді розмір закупівлі трохи більше 1 ярду дол на місяць в 2024 році був неодноразово. це друга складова, на що витрачаються інтервенції НБУ.
загалом - збільшення надходжень поки що не видно. й я не певен, що серпень не виправить ситуацію, бо навіть якщо надходження збільшаться, не факт, що не збільшаться витрати. інтервенції НБУ закрили в липні 55% відсотків. підстав для укріплення курсу гривні не бачу.
й ще один фактор - співвідношення гривні, яка забрав НБУ через інтервенції й скільки гривні потрапило в банківську систему з бюджету. так, інтервенції ростуть:
травень - 123 ярди грн, червень - 121 ярд грн, липень - 136 ярдів грн.
а от витрати бюджету зменшуються:
травень - 130 ярди грн, червень - 119 ярд грн, липень - 117 ярдів грн.
цей фактор навпаки стримує курс, бо гривні просто стає менше. поки ще некритично - але це вже тренд. який може миттєво змінитись, якщо бюджет почнуть фінансувати не за рахунок допомоги.
й з цікавинок - інтервенції першого серпня - майже 210 млн. чому як - поки тиша. подивимось трохи пізніше
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