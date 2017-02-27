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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 сер, 2024 16:13
Після виходу даних по платіжному балансу за 2кв.2024р. Мої прогнози Рахунку поточних операцій
3кв. 2024р. = -7...-8.5млрд.$ (факт 2кв.-5.445 млрд.$ - рекорд з 2013р.)
2024р. = -20...-25млрд.$ (2023р. -9.655 млрд.$, 2022р. +7.929 млрд.$)
Прогноз побудовано на базі трендів історичних даних. Тобто, якщо будемо рухатись як рухались, то вийдемо на ці цифри.
Навіть для мене, такі цифри шокуючі. Почекаємо квартал, перевіримо модельку.
ПС. До перегляду НБУ даних попередніх періодів, прогноз був менш апокаліптичним, тобто песимістичним.
ППС. В 2025 буде якийсь +- стабілізец на рівні -30млрд.$
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oleg49
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:16
oleg49 написав:
Після виходу даних по платіжному балансу за 2кв.2024р. Мої прогнози Рахунку поточних операцій
3кв. 2024р. = -7...-8.5млрд.$ (факт 2кв.-5.445 млрд.$ - рекорд з 2013р.)
2024р. = -20...-25млрд.$ (2023р. -9.655 млрд.$, 2022р. +7.929 млрд.$)
Прогноз побудовано на базі трендів історичних даних. Тобто, якщо будемо рухатись як рухались, то вийдемо на ці цифри.
Навіть для мене, такі цифри шокуючі. Почекаємо квартал, перевіримо модельку.
ПС. До перегляду НБУ даних попередніх періодів, прогноз був менш апокаліптичним, тобто песимістичним.
ППС. В 2025 буде якийсь +- стабілізец на рівні -30млрд.$
щипання гусей закриє діру
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flyman
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